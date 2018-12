Bài viết trên trang cá nhân của cựu trợ lý HLV Park Hang Seo - Lê Huy Khoa

Xem lại những trận đấu trước đây, các đội tuyển chúng ta thì thấy những sai sót thường ở những giây phút quyết định và không có cơ hội để làm lại, điều này nói rằng bản lĩnh là điều chúng ta rất cần phải có để vượt qua những thời khắc quyết định.

Cá nhân tôi thời trẻ, khi còn làm quản lý lao động ở Hàn Quốc, cũng đã từng ‘dẫn quân” đi đá thường xuyên với các đội bóng của Thái, Indonesia, Pakistan, Nepal, Myanmar, Campuchia...và mỗi dân tộc có một đặc tính khác nhau. Dù là người thường, người Thái dày cơm, đá rất điềm tĩnh, động tác gọn gàng, chơi rất đều, mình thua nhiều, Indonesia thì hừng hực lửa, đá rát, lúc thắng lúc thua thất thường, Myanmar thì có vẻ nhún nhường hơn, thường thua Việt Nam mình là chính. Nói vậy để biết, bóng đá không phải là bóng đá, mà là văn hóa, là truyền thống, là đặc tính dân tộc.

Hy vọng sẽ không còn Mỹ Đình 2014 lần hai vì ông Park đã tìm ra điểm chết người của đội tuyển chúng ta đó là thua nhiều ở những thời khắc quyết định, nhất là từ phút 70 trở đi. Ông đã từng bước tìm ra nguyên nhân và các giải pháp.

Ông Lê Huy Khoa thời còn làm việc cùng HLV Park Hang Seo

Thứ nhất là từ phút 70, do thể lực đã giảm sút, không còn độ tập trung để đeo bám và bọc lót nữa. Giải quyết điều này ông Park không thay đổi cầu thủ hàng thủ quá nhiều, ông thường ưu tiên những cầu thủ đã hiểu nhau, có kinh nghiệm, có trải nghiệm cùng nhau và bọc lót với nhau như một thói quen bản năng. Không phải ở giải AFF này, ở U23 châu Á và cả Asiad. Hàng thủ luôn được tập không bóng rất kỹ trong các buổi tập.

Thứ hai, phòng thủ chính là triết lý bóng đá của ông Park: Không thua bàn thì sẽ thắng, mọi cầu thủ sẽ được yêu cầu tập trung phòng ngự ở giữa sân trở đi, phòng ngự theo vị trí và dồn cự ly đội hình chỉ còn 30 mét khiến cho cầu thủ đội bạn không có khoảng không để ban bật, dùng sức mạnh tập thể để khắc phục sự xuống thể lực nếu có, và khi cầu thủ đội bóng đối phương đã vào khu vực phòng ngự của sân nhà thì phải tìm mọi cách để quyết liệt phá bóng, giành bóng lại ngay tức khắc, đặc biệt không phạm lỗi ở phần gần khung thành đội nhà để cầu thủ đội bạn sử dụng bóng bổng. Bây giờ thì tuyển Việt Nam ít thua bàn hơn, có những giải, 5 trận chúng ta không thua, hoặc chỉ thua 1-2 bàn.

Ông chỉ đạo cầu thủ theo hướng “tập trung 5 phút và 18 lần” nghĩa là mỗi quãng tập trung tinh thần sẽ là 5 phút, 18 lần liên tục như vậy, tóm lại là lúc nào cũng tập trung, tập trung triệt để từng giây từng phút và từng cầu thủ. Ai thiếu tập trung là sẽ bị ông nhắc nhở với động tác hai tay chỉ vào đầu: "Chipchung, chipchung".

Cầu thủ sau khi thắng thường hay lâng lâng và chủ quan, nhưng có lẽ dưới bàn tay ông Park thì không có điều đó, ai lâng lâng, mất tập trung đều sẽ bị “bắn rụng xuống mặt đất” ngay tức khắc. Vì thế cầu thủ chúng ta ít bị phân tâm bởi những chiến thắng trước đó, hay là những việc ngoài bóng đá. Ông Park không nể nang ai, ai sai sót thì cứ thế ngồi dự bị hoặc tập lại cho đến khi hoàn chỉnh.

Cái hay của người Hàn Quốc là làm việc khá chi tiết và cụ thể, chuẩn bị rõ ràng và phân tích kỹ về đối phương, chúng ta đã hiểu chúng ta, và các cầu thủ đều đã được dặn dò đầy đủ về những sai sót đã gặp phải trong thời gian vừa qua.

Và cuối cùng, quan trọng nhất là cầu thủ, họ đã là những người cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp chứ không phải là những cầu thủ trẻ nữa rồi.

Thua một trận thì có thể do thiếu may mắn, nhưng thua hai trận thì do năng lực, hãy chờ xem. Sẽ không còn Mỹ Đình 2014 lần 2.

Chiều nay hai ông hàng xóm trên tuyển Nguyễn Đức Cảnh và Lư Đình Tuấn sẽ viêm họng nặng cho xem./.

Theo FB của Lê Huy Khoa

VietBao.vn