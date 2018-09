- Nhà phụ trách tuyển trạch của Quỷ đỏ - Javier Ribalta cho hay, ông muốn ký hợp đồng với bộ đôi tiền vệ Emre Can và Leon Goretzka trước khi chuyển sang Nga.

Ribalta chỉ làm việc một năm ở Old Trafford với vai trò phụ trách tuyển trạch và kết nối mạng lưới trinh sát viên Quỷ đỏ khắp Thế giới, trước khi gia nhập Zenit St Petersburg hồi hè.

Emre Can suýt gia nhập MU thay vì Juventus

Ông cho hay, suýt chút nữa đã thuyết phục thành công Emre Can rời Liverpool để cập bến đến MU theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ribalta cũng liên hệ với một tuyển thủ Đức khác là Leon Goretzka, sau khi anh từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Schalke.

Nhưng rốt cuộc, Can gia nhập Juventus, trong khi Goretzka đặt bút ký vào bản hợp đồng với Bayern Munich.

Chia sẻ trên Tuttosport, Ribalta nói: "Trong khoảng gần một năm ở Manchester, tôi muốn đưa về Old Trafford Emre Can và Leon Goretzka theo dạng chuyển nhượng tự do."

Mặc dù vậy, Mourinho lại không nghe theo lời khuyên của nhà phụ trách tuyển trạch này. Thay vào đó, ông yêu cầu BLĐ chi 53 triệu bảng để rước về tiền vệ Fred.

Sau ba trận đá chính đầu mùa, Fred dường như vẫn chưa bắt nhịp được với môi trường Ngoại hạng Anh. Chuyến làm khách gần nhất trên sân Burnley, cầu thủ người Brazil đã bị đẩy lên băng ghế dự bị.

