Trước khi bước vào loạt trận cuối cùng, cục diện bảng G VCK World Cup 2018 đã hoàn toàn an bài. Anh và Bỉ cùng đi tiếp với hai trận toàn thắng, cùng hiệu số 8/2. Anh tạm vượt lên dẫn đầu bảng nhờ hiệu số Fair Play do Anh nhận ít thẻ phạt hơn so với Bỉ, 3 so với 2. Trong khi đó, Tunisia và Panama đã bị loại do toàn thua hai trận đầu.

Dù đây là trận đấu thủ tục nhưng được nhiều người quan tâm, không chỉ bởi xem ai thắng để dẫn đầu bảng mà người hâm mộ còn muốn biết hai đội có diễn trò “đá ma” như trận Pháp hòa Đan Mạch 0-0 hay không.

Cahill trong một pha hãm thành tuyển Bỉ.

Lí do là bởi đội nào dẫn đầu bảng này sẽ rơi vào nhánh đấu rất nặng ở vòng knock-out gồm toàn “ông kẹ” như Brazil, Argentina, Pháp, Bồ Đào Nha, Uruguay. Những gì diễn ra ở hiệp đấu thứ nhất dù rất sôi động nhưng vẫn khiến nhiều người có cảm giác nghi ngờ.

Hai đội tung ra sân đội hình hai ở trận này với mục đích thử nghiệm. Chính vì vậy, các cầu thủ hai đội đều muốn chứng tỏ mình trong dịp hiếm hoi được ra sân. Anh có vẻ máu ăn thua hơn bởi họ chủ động chơi tấn công đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, số cơ hội mà Anh tạo ra so với Bỉ lại thua kém.

Bỉ có ít nhất hai cơ hội rõ ràng để mở tỉ số, đó là cú sút xa cực căng của Tielemans nhưng bị thủ thành Pickford xuất thần bay người cản phá, đó là pha lộn xộn trước khung thành Pickford nhưng cuối cùng Cahill kịp lùi về phá ngay trên vạch vôi khi bóng đang từ từ lăn vào lưới và đó là cú sút của Fellaini bị hậu vệ Anh chặn đứng trước khi Pickford kịp nhoài người cản phá.

Cahill phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tuyển Bỉ có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, ngược lại họ còn nhận liền hai thẻ vàng không cần thiết khiến họ càng bị người Anh bỏ xa khi so đọ chỉ số Fair Play. Còn người Anh dù có vẻ chơi tích cực hơn nhưng cả hiệp 1 họ không có nổi một cú sút trúng đích về phía khung thành Courtois.

Nó càng làm cho người hâm mộ nghi ngờ về một màn “diễn tập” không bàn thắng như trận Pháp – Đan Mạch. Tỉ số của hiệp đấu thứ nhất là 0-0.

Bỉ nhận những chiếc thẻ phạt không cần thiết.

Đầu hiệp 2, Anh vẫn tỏ ra quyết liệt trong việc tìm bàn thắng hơn khi Vardy nỗ lực cướp bóng rồi chuyền cho Rashford dứt điểm chệch cột dọc. Tuy nhiên, khi mà người Anh đang làm rất tốt ở mặt trận tấn công với một Rashford rất nhiệt trong việc đi bóng quấy phá khung thành Bỉ thì thầy trò HLV Gareth Southgate lại bất ngờ nhận bàn thua.

Phút 51, cựu sao trẻ của MU, Adnan Januzaj đi bóng rất hay bên cánh phải xâm nhập vòng cấm Anh rồi tung ra cú sút rất căng tung lưới thủ thành Pickford mở tỉ số 1-0 cho Bỉ.

Adnan Januzaj ghi bàn mở tỉ số cho Bỉ.

Ngay sau đó, Rashford lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội khi anh đối mặt với thủ thành Courtois nhưng lại tung cú cứa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc đầy đáng tiếc.

Tuyển Anh sau đó tiếp tục tăng cường sức ép về phía khung thành Bỉ nhưng họ lại ít tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành tuyển Bỉ. Cơ hội rõ ràng nhất của Anh là cú sút của tiền đạo vào sân thay người Welbeck khiến Courtois chỉ biết đứng nhìn nhưng Fellaini đã kíp phá ra trước khi bóng đi vào lưới.

Anh không thể đè Bỉ.

Không thể ghi bàn, Anh suýt nhận thêm bàn thua với pha dứt điểm rất căng của Dries Mertens nhưng thủ thành Pickford đã xuất sắc bay người đẩy bóng ra hay Fellaini đối mặt Pickford nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi cạnh lưới.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Bỉ và có thể nói đây không phải là trận đấu ma như người hâm mộ lo ngại. Ở trận đấu cùng giờ, Tunsia thắng Panama 2-1. Với kết quả này, Bỉ dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, Anh đứng thứ hai có 3 điểm, Tunisia điểm và Panama 0 điểm là hai đội dừng cuộc chơi ở bảng G VCK World Cup 2018.

Ở vòng knock-out, Bỉ sẽ đối đầu với Nhật Bản dễ thở hơn nhưng họ lại rơi vào nhánh rất nặng như đã nói ở trên. Trong khi đó, Anh sẽ gặp Colombia và rơi vào nhánh đấu nhẹ hơn với chỉ Tây Ban Nha hay Croatia là có vẻ đáng gờm.

Januzaj ghi bàn duy nhất trận đấu.

Đội hình ra sân của hai đội:

Anh: Pickford, Jones, Stones (Maguire), Cahill, Alexander-Arnold, Loftus-Cheek, Dier, Delph, Rose, Rashford, Vardy

Dự bị: Butland, Walker, Lingard, Henderson, Kane, Sterling, Trippier, Welbeck, Young, Alli, Pope

HLV: Gareth Southgate

Bỉ: Courtois, Dendoncker, Boyata, Vermaelen, Chadli, Fellaini, Dembele, Thorgan Hazard, Januzaj, Batshuayi, Tielemans.

Dự bị: Mignolet, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Carrasco, Mertens, Meunier, Casteels.

Bàn thắng: Januzaj (51’)

HLV: Roberto Martinez

Sân vận động: Kaliningrad

Trọng tài: Damir Skomina (Slovenia)

Bảng xếp hạng bảng G VCK World Cup 2018:

