THPT Trương Định hay THPT Phùng Khắc Khoan sẽ lần đầu đăng quang?

THPT Trương Định: Hiện tượng bất ngờ của giải

Những gì đang xảy ra với các cầu thủ trường Trương Định ở mùa giải năm nay chẳng khác nào một giấc mơ có thật. Sau khi bị loại từ vòng bảng mùa năm ngoái, ít ai để ý và cũng chẳng mấy ai kỳ vọng tập thể đến từ quận Hoàng Mai sẽ làm được điều gì đó ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, vượt qua nhiều tên tuổi lớn, thầy trò HLV Vũ Đăng Hải đã bất ngờ tạo nên một hành trình để đời, và có mặt trong trận đấu cuối cùng.

Mở màn vòng bảng bằng trận thua 0-4 trước THPT Trần Quốc Tuấn, nhưng đó cũng là cột mốc để THPT Trương Định xốc lại tinh thần và “lột xác”. Liên tiếp hai trận sau đó, các cầu thủ Trương Định giành chiến thắng trước THPT Khoa học Giáo dục và THPT Văn Lang để có 6 điểm và chiếm ngôi nhì bảng F, đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp khi là 1 trong 9 đội nhì có thành tích tốt nhất. Vào vòng 1/16, THPT Trương Định tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại THPT Lê Quý Đôn, rồi sau đó là chiến thắng gây sốc 5-0 trước Hà Nội Academy ở vòng 1/8.

“Câu chuyện cổ tích” của Tạ Minh Chiến và các đồng đội được tiếp tục viết, bằng việc hạ ứng viên vô địch THPT Lê Văn Thiêm 2-1 ở tứ kết. Có thể nhiều người cho rằng chiến thắng trên chấm luân lưu trước THPT Xuân Mai ở bán kết có phần may mắn, nhưng đó là cái kết hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của đội bóng này. Với việc chắc chắn sẽ giành ít nhất tấm HCB, THPT Trương Định chính là hiện tượng thú vị nhất mùa giải năm nay. Tuy nhiên, hẳn là thầy trò HLV Đăng Hải sẽ không muốn chỉ dừng lại ở đó.

THPT Phùng Khắc Khoan: Giấc mơ “đổi vận”

Cùng với THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phùng Khắc Khoan là đội vào chung kết nhiều nhất trong vòng 5 năm qua, khi có tới 2 lần đi đến ngưỡng cửa cuối cùng. Tuy nhiên, khác với 2 đội bóng trên, trường Phùng Khắc Khoan chưa gặp may mắn để 1 lần bước lên ngôi vị cao nhất. Mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Văn Bảy và các học trò hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi, khi trận chung kết được tổ chức trên Sân vận động Tây Hồ.

Với các chiến thắng trước THPT Wellspring và THPT Marie Curie, trường Phùng Khắc Khoan xếp nhì bảng L do để tuột ngôi đầu vào tay THPT Lý Thánh Tông. Thật may, họ vẫn lọt vào Top 9 đội nhì có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Ở vòng 1/16, họ khiến tất cả thán phục với việc đánh bại THPT Newton tới 7-0. Sau đó, đại diện của huyện Thạch Thất hạ THPT Trung Văn 1-0 rồi tiếp tục hành trình của mình nhờ chiến thắng 2-0 trên chấm luân lưu trước THPT Ngô Sỹ Liên ở tứ kết. Tại bán kết, thần may mắn lại mỉm cười khi THPT Phùng Khắc Khoan thắng THPT Lý Thánh Tông 2-1 trên chấm penalty.

Mọi nhà vô địch đều cần có sự may mắn, và thầy trò đến từ ngôi trường mang tên Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đang kỳ vọng yếu tố ấy sẽ tiếp tục song hành cùng họ trong trận chung kết, để lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.

Thầy giáo Lê Việt Dương (Hiệu trưởng THPT Trương Định): Mong các em thật tự tin

“Vào đến chung kết là thành tích ngoài mong đợi của trường Trương Định. Nhưng không vì thế mà chúng tôi được phép chủ quan và hài lòng với chính mình, vì đối thủ THPT Phùng Khắc Khoan cũng rất mạnh. Tôi mong các em sẽ thi đấu thật tự tin và bình tĩnh, để cống hiến một trận đấu hay nhất và mang cúp vàng về cho nhà trường”.

Thầy giáo Nghiêm Hồng Trung (Hiệu trưởng THPT Phùng Khắc Khoan): Các em đã là những người chiến thắng

“Đội bóng trường Phùng Khắc Khoan lúc này xứng đáng là đại diện cho nhà trường vì các em không chỉ đá hay, mà còn có đạo đức tốt. Chúng tôi không giao chỉ tiêu cụ thể nào cho các em cả, vì không muốn các em gặp sức ép. Chỉ mong các em hãy cống hiến hết mình, vì thứ bóng đá đẹp và vì thương hiệu của trường Phùng Khắc Khoan. Với những gì thể hiện từ đầu giải, các em đã là những người chiến thắng rồi”.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 qua những con số:

1. Danh hiệu duy nhất của THPT Trương Định sau nhiều năm dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức, là giải Phong cách vào năm 2003. Chung kết mùa 2018 cũng là lần đầu tiên trường Trương Định lọt tới trận đấu cuối cùng.

2. Cả hai đội vào chung kết mùa giải năm nay đều chỉ xếp nhì ở vòng bảng, tức là chỉ đi tiếp nhờ việc giành “vé vớt” khi lọt vào danh sách 9 đội nhì có thành tích tốt nhất.

3. Khác với trường Trương Định, THPT Phùng Khắc Khoan đã có 3 danh hiệu ở giải, là 2 tấm Huy chương Bạc vào các năm 2013 và 2015, cũng như giải Phong cách năm 2014.

12. Là số bàn thắng mà chân sút Phùng Khắc Khải của THPT Phùng Khắc Khoan ghi được. Có đến 99% khả năng Phùng Khắc Khải sẽ trở thành “Vua phá lưới” ở mùa giải năm nay, do cầu thủ bám sau hiện còn kém tiền đạo này tới 5 bàn. Chỉ cần ghi ít nhất 1 bàn nữa, Khải sẽ trở thành “Vua phá lưới” ghi nhiều bàn nhất sau 18 năm lịch sử của giải.

THPT Lý Thánh Tông và THPT Xuân Mai tranh giải Ba

Trước khi trận chung kết diễn ra, vào lúc 13h30 ngày 2-12 cũng trên Sân vận động Tây Hồ, THPT Lý Thánh Tông và THPT Xuân Mai (Chương Mỹ) sẽ chơi trận tranh Huy chương Đồng. Dù thua ở bán kết, nhưng đây vẫn là trận đấu vô cùng có ý nghĩa với cả hai đội bóng, nhất là khi cả hai đều được coi như tân binh của giải. Đây mới là mùa thứ hai, THPT Xuân Mai góp mặt, trong khi với trường Lý Thánh Tông, là lần đầu tiên. Dù trận đấu kết thúc với tỉ số nào, thì việc giành danh hiệu cũng đã là thành công lớn với cả THPT Lý Thánh Tông lẫn THPT Xuân Mai. Chính vì thế, người ta hy vọng cả hai sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt.

