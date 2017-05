Trận đấu giữa Cung Lê và Na Shun được diễn ra tại sự kiện "Art of War: Trung Quốc vs Mỹ" được tổ chức vào năm 1999 tại Honolulu, Hawaii. Mặc dù, cuộc so tài này không phải là một trận tranh chức vô địch, Trung Quốc và Mỹ vẫn rất muốn chiến thắng để khẳng định vị thế của võ thuật nước mình trước thế giới. Vì thế, họ chọn ra những cái tên giỏi nhất để tranh tài.

Phía Mỹ, cái tên được chọn là võ sĩ gốc Việt Cung Lê. Khi ấy, Cung Lê đang có thành tích rất ấn tượng. Anh đã 3 lần liên tiếp đứng đầu giải võ thuật quốc tế mở rộng tại Mỹ, 4 lần chiến thắng tại giải vô địch quốc gia Mỹ.

Cung Lê cũng là đội trưởng đội tán thủ của nước này tham dự giải vô địch thế giới.

Cung Lê thời trẻ. Ảnh: Getty Images.

Trung Quốc chọn cái tên gốc Mông Cổ Na Shun Gerile. Truyền thông của quốc gia đông dân nhất thế giới đánh giá rất cao tài năng của Na Shun và đặt biệt danh cho anh là “sát thủ” bởi khả năng kết liễu đối thủ nhanh chóng.

Mới 23 tuổi, Na Shun được đánh giá là toàn diện với sức khỏe và khả năng chịu đòn cực tốt. Ngoài ra, Na Shun cũng từng vô địch giải vật quốc gia của Trung Quốc.

Một cuộc so tài rất được chú ý bởi tên tuổi của hai võ sĩ vào thời điểm đó. Thế nhưng, khi trận đấu diễn ra, chỉ có một người thể hiện được khả năng và người còn lại cho thấy mình chỉ là “hữu danh vô thực”.

Bước vào trận đấu, Cung Lê chọn sở trường tán thủ để đối đầu với Na Shun. Ngay khi trọng tài bắt đầu, võ sĩ người Trung Quốc đã dồn lên tấn công.

Tuy nhiên, Cung Lê nhanh chóng vật đối thủ xuống sàn đầu. Dù tập luyện vật từ nhỏ, Na Shun liên tiếp phải nằm sàn trước những đòn đánh tán thủ của Cung Lê. Không chỉ vậy, võ sĩ sinh ra tại Hồ Chí Minh còn sử dụng vũ khí lợi hại là đòn đá bằng chân phải để dồn đối thủ vào góc võ đài.

Sang hiệp 2, thế trận không đổi. Cung Lê hoàn toàn lấn át đối thủ. Anh tung ra liên hoàn những đòn đấm khiến Na Shun chỉ biết chống đỡ. Khán giả tại Honolulu liên tục la ó khi Na Shun không tấn công mà bám vào dây bao quanh võ đài để tránh những đòn vật của Cung Lê.

Na Shun (quần đỏ) hoàn toàn lép vế trước Cung Lê.

Kết thúc hiệp đấu, võ sĩ đại diện nước Mỹ tung ra một cú đá xoay (spin kick) khiến Na Shun choáng váng.

Tiếp đà hưng phấn, Cung Lê liên tiếp ra đòn ở hiệp cuối cùng. Dù Na Shun chọn lối chơi tiêu cực, Cung Lê vẫn vật được đối thủ xuống sàn bằng những đòn cắt kéo chân đặc trưng của môn tán thủ (scissor kick).

Trận đấu kết thúc là lúc Cung Lê ăn mừng. Một chiến thắng thuyết phục khi tất cả trọng tài đều chấm võ sĩ gốc Việt thắng trong cả 3 hiệp đấu. Theo thống kê, cả trận Cung Lê đã 13 lần vật thành công đối thủ.

Cung Lê ăn mừng sau trận đấu.

Một võ sĩ sử dụng những đòn thế không phải võ cổ truyền, lối chơi xấu xí và màn thể hiện kém cỏi, Na Shun làm cho võ thuật Trung Quốc mất mặt trước toàn thế giới. Càng cay đắng hơn khi người đánh bại Na Shun lại sử dụng những đòn thế của môn tán thủ có xuất xứ từ Trung Hoa.

Cung Lê sinh ngày 25/5/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm 14 tuổi và đã giành được những thành tích đáng kể.

Cung Lê toàn thắng cả 17 trận kick-boxing. Khi chuyển sang thi đấu võ tự do, anh cũng từng nắm giữ chiếc đai vô địch Skyforce hạng trung. Đến năm 37 tuổi, Cung Lê mới chịu thất bại chuyên nghiệp đầu tiên. Năm 2014, Cung Lê được tờ Bleacher Report đánh giá là võ sĩ gốc châu Á thành công thứ 2 trong lịch sử.

Với tài năng của Cung Lê, Từ Hiểu Đông chắc chắn phải suy nghĩ rất kỹ trước khi nhận lời thách đấu của võ sĩ gốc Việt.

VietBao.vn