Video U23 Việt Nam đánh bại tuyển Indonesia ngay trên sân nhà đối thủ (25/6)

Aprilia Manganang có mặt trong thành phần CLB Popsivo thua U23 Việt Nam

Điều đáng nói trước khi giải đấu diễn ra, Popsivo đã gọi bổ sung hàng loạt những tay đập trong thành phần đội tuyển nữ Indonesia. Gần như toàn bộ đội hình thi đấu với U23 Việt Nam trong ngày 25/6 vừa qua đều là VĐV của đội tuyển quốc gia nước này. Đáng chú ý nhất là Aprilia Manganang, VĐV có chiều cao 1m70 và là một trong những chủ công hay nhất Đông Nam Á hiện tại.

