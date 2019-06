Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video màn trình diễn của Văn Dương đánh bại Quốc Nguyện (Bản quyền thuộc Billizone)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Quốc Nguyện có chiến thắng với tỉ số lên đến 30-1 ở vòng đấu bảng

Trong khi đó, các cơ thủ mạnh khác như Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Đình Nại, Dương Anh Vũ hay Nguyễn Đức Anh Chiến đều đang giữ được phong độ và đẳng cấp của mình. Ngày 12/6, giải sẽ tiếp tục diễn ra vòng đấu 1/16 và 1/8 hứa hẹn đầy hấp dẫn. Trong đó tâm điểm sẽ là cuộc so tài của Dương Anh Vũ (hạng 32 thế giới) và “Vua bi-a Việt” Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới).

VietBao.vn