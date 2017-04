Pha đổi xe với đồng đội Trần Thanh Điền (số 4) giúp Alex Ariya Phounsavath bảo vệ thành công áo vàng trước sự dòm ngó của Lê Ngọc Sơn. ẢNH: PHẠM HUY

Chặng đua xuất phát từ TP hoa Đà Lạt về TP chè Bảo Lộc đường dài 97 km. Dù đoàn đua vượt đèo Phú Hiệp nhưng với việc an bài chiếc áo chấm đỏ, tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) thi đấu rất ung dung, bất chấp các tay đua khác vượt lên cán mức đèo.

Trên đỉnh đèo Phú Hiệp, chiến thắng đã gọi tên Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), hạng nhì thuộc về Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long). Và đây cũng là hai tay đua tranh chấp thứ hạng tại mức đến. Với sự khôn khéo hơn trong màn tung nước rút, Minh Luận trả ngọt ngào món nợ vừa vay của Đức Tâm trước đó khi anh vượt lên giành chiến thắng sau 2 giờ 11’22”.

Khán giả Di Linh chào đón và cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho các tay đua. ẢNH: PHẠM HUY

Tuy nhiên, tâm điểm của chặng đấu này nằm ở những cuộc tấn công của Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) nhằm thôn tính ngôi đầu áo vàng của Alex Ariya Phounsavath. Khi đoàn đua còn cách đích khoảng 7 km, Alex không may bị bể vỏ. Cơ hội đã được các tay đua An Giang tận dụng “kéo” Lê Ngọc Sơn tăng tốc.

Rất may cho VUS vì trước khi chặng đua diễn ra, HLV Đỗ Thành Đạt đã nhanh trí chuyển pê-đan của Trần Thanh Điền (sử dụng nhãn hiệu Shimano) và Alex (sử dụng nhãn hiệu Look) từ hai loại pê-đan khác nhau thành một bộ đồng nhất. Nhờ vậy, chiếc xe được Thanh Điền chuyển giao, vừa kịp giúp Alex bám đuổi Ngọc Sơn và hoàn thành chặng đấu trong khoảng thời gian an toàn.

Sau vạch đích, HLV họ Đỗ thở phào bật mí: “Sáng nay tôi thấy lòng dạ bồn chồn như sắp có chuyện chẳng lành nên đã nhờ anh em kỹ thuật kiểm tra kĩ hai chiếc xe. Trong đội, chỉ có xe của Điền tương đương kích cỡ Alex nên Điền phải gánh nhiệm vụ đổi xe nếu Alex gặp sự cố”.

Với pha đổi xe cho đồng đội giữ áo vàng, Thanh Điền bị tụt lại 3’27” so với nhóm đầu đánh mất luôn thứ hạng trong tốp 10 tổng sắp.

Chiến thắng tại mức đến Bảo Lộc gọi tên tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long). ẢNH: PHẠM HUY

Áo xanh sau 19 chặng tiếp tục thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM). Áo trắng do Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp) nắm giữ.

Trên bảng xếp hạng đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp trụ vững ngôi đầu trong khi VUS và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chia nhau hai vị trí nhì, ba tổng sắp.

Ngày mai 30-4, các tay đua tranh tài chặng cuối từ Bảo Lộc về TP.HCM đường dài dự kiến 168 km.

VietBao.vn