- Giải “Daikin Invitational Golf Tournament In South” có cú hole in one lên tới 4 tỷ đồng vừa diễn ra tại The Bluffs Ho Tram Strip- sân golf thăng tiến chóng mặt trong bảng xếp hạng của tạp chí Golf Digest.

Giải được tổ chức theo thể thức đấu gậy – tính điểm, tranh các giải thưởng có giá trị trong đó có cú Hole in One là 2 chiếc xe sang trị giá hơn 4 tỷ đồng. Hơn 100 gôn thủ được chia thành 03 bảng tùy theo điểm chấp của từng gôn thủ bao gồm: Bảng A, B và Callaway.

Sau giải đấu, BTC đã tìm ra những gôn thủ xuất sắc của giải khi tại bảng A (HDCP: Từ 00 đến18), giải nhất thuộc về gôn thủ Phạm Văn Lập với điểm Net 66, kế tiếp là gôn thủ Nguyễn Viết Nghĩa với điểm Net 69 và hạng Ba là gôn thủ Trần Minh Tấn với điểm Net 71.

Các gôn thủ đoạt giải

Tại bảng B (HDCP: Từ 19 đến 28), giải nhất thuộc về gôn thủ Kiều Xuân Hùng với điểm Net 67, giải nhì thuộc về gôn thủ Trần Phước Anh với điểm Net 68 và giành giải ba là gôn thủ Ngô Chí Lễ với điểm Net 70.

Ở bảng Callaway (HDCP: Từ 29 đến 36 và những gôn thủ không có HDCP chính thức), giải nhất thuộc về gôn thủ Lê Hữu Việt Đức với điểm Net 72, giải nhì thuộc về gôn thủ Phạm Đức Nam với điểm Net 72 và giành giải ba là gôn thủ Kunihiko Okita với điểm Net 73

Đặc biệt, gôn thủ Nguyễn Thanh Hải là người xuất sắc đạt giải vô địch với điểm tổng 78 gậy. Ngoài ra BTC còn trao nhiều giải kỹ thuật và giải quà may mắn cho các golfer tham dự.

Trong một diễn biến khác, sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip vừa được tạp chí Golf Digest- tạp chí golf nổi tiếng thế giới- xếp hạng 35, vượt 39 bậc so với xếp hạng năm 2016. Sân The Bluffs Hồ Tràm Strip còn qua mặt cả sân Royal Troon, sân golf ở Scotland từng chín lần đăng cai giải Open Championship.

Sân golf The Bluffs vừa thăng hạng lên top 35 thế giới

Tổng giám đốc The Bluffs Sonia Hương Mai nói: "Có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến. Nhưng quan trọng là The Bluffs được cung cấp những nguồn lực, hỗ trợ cần thiết để nâng cấp chất lượng sân cỏ, dịch vụ đẳng cấp thế giới nên sân golf tốt hơn từng ngày".

Được biết, xếp hạng 100 sân golf tốt nhất thế giới của tạp chí Golf Digest là sự đóng góp của nhiều chuyên gia đánh giá sân golf trên khắp thế giới. Trong năm 2018, các sân golf Mỹ được tách hẳn ra khỏi danh sách bình chọn. Sân golf tốt nhất thế giới theo bình chọn là sân Royal County Down thuộc Bắc Ireland.

