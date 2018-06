Ronaldo đã có một màn trình diễn siêu hạng, một mình gánh team để giúp Bồ Đào Nha giành trận hòa 3-3 trước Tây Ban Nha ở lượt trận đầu bảng B VCK World Cup 2018

Ronaldo hai lần ghi bàn đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 1-0 rồi 2-1 nhưng bị Tây Ban Nha bắt kịp rồi vượt lên thắng lại 3-2 ở đầu hiệp hai. Người Tây Ban Nha sau đó thi đấu ung dung với những màn đan bóng nhỏ qua lại quen thuộc chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài.

Trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Ronaldo lên tiếng với pha lập công thuộc hàng siêu phẩm. Phút 88, chính Ronaldo đem về quả đá phạt trực tiếp cho Bồ Đào Nha, để rồi Ronaldo bình tĩnh và lạnh lùng sút phạt vòng qua hàng rào khiến De Gea chỉ biết đứng nhìn bóng chui vào lưới.

Cả sân vận động Fisht đứng hết cả dậy vỗ tay tán thưởng cho bàn thắng ngoạn mục cũng như màn trình diễn miễn chê của Ronaldo. Trận đấu đã kết thúc cách đây 48 giờ nhưng dư âm của nó vẫn còn.

Truyền thông thế giới liên tục có những bài viết ca ngợi siêu sao của Real Madrid, những tiếng nói chỉ trích lẻ loi kiểu như Pique tố Ronaldo ăn vạ kiếm phạt đền không làm lu mờ đẳng cấp của Ronaldo.

Ronaldo rất tập trung trước khi thực hiện cú sút phạt siêu phẩm.

Tờ Sport (Tây Ban Nha) mô tả về Ronaldo trên trang nhất của báo chỉ gói gọn trong 2 từ “ Ngoạn mục”, trong khi tờ Mundo Deportivo thì nói đây là trận cầu “sôi động”.

Tờ Marca viết, “Ronaldo đã gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt gặp chúng tôi”. Tờ báo của Tây Ban Nha này còn dẫn lời HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Fernando Hierro, “Tôi sẽ không đổi Ronaldo lấy bất kỳ cầu thủ nào khác”. Tờ AS (Tây Ban Nha) cho rằng Tây Ban Nha đã thiếu may mắn, “Chúng ta thiếu may mắn và bỏ lỡ cơ hội vì Ronaldo”.

Truyền thông Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha "ngã mũ" với Ronaldo.

Trong khi đó, truyền thông quê nhà của Ronaldo ca ngợi ngôi sao của Real Madrid như là anh hùng dân tộc.

Tờ thể thao A Bola (Bồ Đào Nha) viết màn trình diễn của Ronaldo là không thể nói thành lời, tờ O Jogo đơn giản mô tả Ronaldo như là “con quái vật”, còn tờ Record tuyên bố màn trình diễn của Ronaldo là “siêu phàm” và thêm rằng “đó là một đêm lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha”.

VietBao.vn