HLV Conte đang là điểm tựa tuyệt vời của Chelsea

Với giới hâm mộ của Chelsea, đó là một nỗi thất vọng lớn khi The Blues không thể cân bằng kỷ lục 14 chiến thắng liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Conte không lấy đó làm buồn. Thất bại trước Tottenham không phải là thảm họa, khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge vẫn nhiều hơn 5 điểm so với Liverpool trong cuộc đua vô địch. Theo Conte, chuỗi 13 chiến thắng tại một giải đấu khốc liệt như Premier League là thành công ngoài tưởng tượng, nhất là nếu so sánh với kết quả của Chelsea mùa trước.

Mặc dù phải nhận thất bại đầu tiên tại Premier League kể từ cuối tháng 9-2016, Conte không hề phàn nàn về các học trò. Theo chiến lược gia người Italia, The Blues đã có sự cải thiện mạnh mẽ về tinh thần và lối chơi. So với trận thua Arsenal vào ngày 24-9-2016, Chelsea thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. “Trận thua này khác với thất bại hồi tháng 9, cũng là thua nhưng chúng tôi là một đội bóng” - Conte nói với BBC sau trận đấu với Tottenham - “Gặp Arsenal, chúng tôi không phải là một đội bóng”.

Trong lúc giới chuyên môn chỉ trích sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea dẫn đến những bàn thua trước Tottenham, Conte lại nghĩ khác. Theo HLV người Italia, các hậu vệ của The Blues chơi không tệ, vấn đề là Tottenham tận dụng quá tốt những cơ hội hiếm hoi để ghi bàn. Nếu Chelsea dứt điểm chính xác vào đầu của hai hiệp đấu, họ sẽ có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Phản ứng của Conte khiến người ta bất ngờ. Không giống như Jose Mourinho của M.U hay Arsene Wenger của Arsenal hay nói về các lý do, cựu HLV của Juventus lại vỗ về các học trò. Đây được xem là một trong những khác biệt lớn trong cách cầm quân của Conte, giải thích tại sao The Blues lại hồi sinh mạnh mẽ như vậy sau mùa giải khủng hoảng trước đó. Quân tử và đầy khí phách, vị chiến lược gia này chắc chắn vẫn sẽ là điểm tựa để Chelsea tiến về đích trong giai đoạn sắp tới.

VietBao.vn