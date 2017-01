Với Conte (phải) không ai không thể thay thế, kể cả Costa

Conte xứng đáng là HLV được nhắc tới nhiều nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tiếp quản từ đống đổ nát mà Mourinho để lại, cựu chiến lược gia của Juventus và đội tuyển Italia nhanh chóng vực dậy và đưa Chelsea trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này. The Blues vẫn đang duy trì cách biệt nhiều hơn 7 điểm so với đội đứng sau là Tottenham và Liverpool (52 so với 45). Với cuộc đua khốc liệt như tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù, không dễ để bất kỳ ai trong số Man City, Tottenham, Arsenal hay M.U xóa nhòa khoảng cách đó.

Tuy nhiên, nhắc đến quyền lực của Conte không chỉ là điểm số hay thứ hạng của Chelsea. Những gì chiến lược gia người Italia đang in đậm dấu ấn tại Stamford Bridge mới là bằng chứng thể hiện khả năng của HLV 47 tuổi. Đó là tầm ảnh hưởng thực sự trong phòng thay đồ, điều Mourinho không thể kiểm soát ở mùa trước. Đẩy Cesc Fabregas lên ghế dự bị, khôi phục vị trí chính thức cho Pedro, Conte cho thấy ông có thể làm bất cứ điều gì để phục vụ cho mục tiêu tối thượng của The Blues. Gần đây nhất, quyền lực của chiến lược gia người Italia được thể hiện bằng việc loại Diego Costa khỏi đội hình thi đấu. Điều đáng nói, Costa chính là cầu thủ ghi bàn hàng đầu và góp công lớn giúp Chelsea thống trị bảng xếp hạng Premier League như hiện nay.

Giới truyền thông vẫn hồ nghi về chuyện Costa không thể ra sân ở trận gặp Leicester City vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, việc Conte sẵn sàng để chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil chuyển sang Trung Quốc cho thấy tiếng nói tối thượng của chiến lược gia này. Trong khi Arsene Wenger phải ve vãn để Alexis Sanchez hay Mesut Ozil gia hạn hợp đồng, hay Mourinho có những ưu ái nhất định với Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba, Conte sẵn sàng đẩy bất cứ ngôi sao nào lên ghế dự bị, thậm chí khỏi Stamford Bridge, nếu tỏ “thái độ” .

Việc Costa phải tập luyện một mình vào những ngày đầu tuần này là bằng chứng rõ ràng nhất cho quyền lực của Conte tại Chelsea. Kể cả khi tỷ phú Roman Abramovich không muốn bán cựu cầu thủ của Atletico Madrid trong mùa hè, chiến lược gia người Italia vẫn sẵn sàng tìm những phương án thay thế ngôi sao này.

