Ở hai trận đấu gần nhất của mình, FLC Thanh Hóa đã lần lượt vượt qua Than Quảng Ninh trong trận đấu bù vòng 11 và mới nhất là giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó CLB TP HCM cũng vừa có được chiến thắng trước đội bóng cuối bảng Long An. Trước trận đấu với FLC Thanh Hóa , quyền chủ tịch Lê Công Vinh xuống quầy vé để tiếp tục kêu gọi người hâm mộ cổ vũ cho đội bóng TP HCM. Với đội hình không được đánh giá cao và phải đối diện hàng công rất mạnh của FLC Thanh Hoá, CLB TP HCM chọn lối chơi phòng ngự, phản công, hy vọng tạo ra những bất ngờ.

Quyền chủ tịch Lê Công Vinh tiếp tục bán vé kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội bóng.

Có khoảng 10.000 CĐV Thanh Hoá đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương.

Các CĐV Thanh Hoá đã biến sân Thống Nhất thành một ngày hội đúng nghĩa

Nhiều CĐV còn cởi trần để cổ vũ đội bóng.

Với khí thế đang hừng hực của đội khách, CLB TP HCM chọn lối chơi phòng ngự và có trận hoà nhạt 0-0 trước FLC Thanh Hoá

Trận đấu thường xuyên bị cắt vụn bởi các pha phạm lỗi, ăn vạ từ cầu thủ hai đội.

Hoà trận này FLC Thanh Hoá vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng.

Ở các trận đấu diễn ra cùng ngày, XSKT Cần Thơ bất ngờ có trận thắng trước Hoàng Anh - Gia Lai với tỉ số 3 - 0, Quảng Nam hoà Sông Lam Nghệ An với tỉ số 3 - 3, Hải Phòng thắng Long An với tỉ số 3 - 2, SHB Đà Nẵng hoà Hà Nội 2 - 2, Becamex Bình Dương thua Sài Gòn 1 - 3, Than Quảng Ninh thắng Sanna Khánh Hòa BVN 2 - 1.

VietBao.vn

Hoàng Triều