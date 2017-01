Chiều 5-1, CLB TP HCM đã làm lễ xuất quân trọng thể với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo nhiều ban, ngành.

“Sau hơn 4 năm không ngừng nỗ lực, CLB TP HCM đã trở lại sân chơi V-League 2017. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ mang lại cho người hâm mộ những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp mắt. Khi CLB chuyển đổi sang mô hình mới, tôi mong tất cả thành viên cũng như cấp quản lý đội bóng cùng chung tay giúp CLB TP HCM đạt được thành tích cao. Tôi muốn Sở Văn hóa - Thể thao quan tâm hơn đến sân tập cho CLB, tìm một vị trí thích hợp để đội có điều kiện tập luyện tốt nhất. Thay mặt lãnh đạo UBND TP HCM, tôi cảm ơn các doanh nghiệp đã cùng chung tay với CLB Bóng đá TP HCM, giúp các thành viên CLB yên tâm cống hiến” - bà Nguyễn Thị Thu bày tỏ.

Các thành viên đội bóng CLB TP HCM trong lễ xuất quân mùa giải 2017 Ảnh: QUANG LIÊM

Trái với những thông tin trước đây là Công Vinh sẽ giữ chức danh phó chủ tịch CLB TP HCM, trong buổi lễ ra mắt, đội bóng đã giới thiệu cựu tiền đạo này với tư cách quyền chủ tịch. Là một cầu thủ từng chơi bóng ở châu Âu (Bồ Đào Nha) và châu Á (Nhật Bản), Công Vinh học hỏi được nhiều kinh nghiệm về tổ chức, quản lý đội bóng theo mô hình chuyên nghiệp. Đó là lý do lãnh đạo CLB TP HCM tin tưởng giao toàn quyền điều hành CLB để Công Vinh có thể áp dụng những kinh nghiệm mà anh tích lũy được trong thời gian chơi bóng đỉnh cao.

“Từng thi đấu nhiều ở tuyển quốc gia nên tôi hiểu cách đúng đắn nhất để xây dựng một đội bóng mạnh là đặt niềm tin vào các cầu thủ. 18 năm lăn lộn với bóng đá, tôi biết rõ muốn xây dựng một đội bóng mạnh thì phải chơi với tinh thần trong sáng nhất, cống hiến nhất. Đội bóng có thể thua trong thời gian tới đây nhưng sẽ chiến thắng trong lòng người hâm mộ bởi lối chơi trong sáng, đẹp mắt” - Công Vinh tin tưởng.

Khá khiêm tốn khi nói về mục tiêu ở V-League sắp tới nhưng với việc chiêu mộ 2 ngoại binh Dyachenko (từ Than Quảng Ninh), Victor (từ CLB Hà Nội) và thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele, cùng một loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Hồng Việt, Phước Vĩnh, Duy Nam, CLB TP HCM có lực lượng khá ổn. Ngoài ra, với sự dẫn dắt của HLV Alain Fiard (Pháp) và trưởng đoàn Lư Đình Tuấn, Công Vinh cũng không quá lo lắng về thành tích sắp tới của đội bóng.

60 tỉ đồng tài trợ

Trong lễ xuất quân, CLB TP HCM đã nhận được khoản tài trợ rất lớn: 10 tỉ đồng từ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 50 tỉ đồng từ Công ty Đầu tư và Phát triển bất động sản Bình Minh, còn nhãn hiệu Mizuno (Nhật Bản) tài trợ trang phục cho đội bóng.

Cũng trong chiều 5-1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An, CLB Long An (chơi ở V-League) đã tổ chức lễ xuất quân và ra mắt trang phục thi đấu mùa bóng 2017. Ông Võ Thành Nhiệm, Giám đốc điều hành CLB, cho biết: “Ở V-League 2016, đội chơi không thành công khi xếp áp chót và phải tranh vé vớt trụ hạng với Viettel. Mùa này, với sự chuẩn bị từ rất sớm, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào tốp 7”. CLB Long An đã đem về nhiều tân binh như: tiền vệ Hoàng Danh Ngọc, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Đình Hiệp, 2 tiền đạo ngoại binh Bolaji Oseni và Ash Apollon…

Ở Hà Nội, CLB Hà Nội (tên gọi mới của Hà Nội T&T) cũng tổ chức lễ ký kết tài trợ với Tập đoàn Thái Lan SCG.

