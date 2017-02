Công Vinh xỏ giày vào sân tập cùng đội nhà trước trận gặp Long An

Ngồi ở hàng ghế VIP, quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh cũng nhấp nhổm theo từng pha bóng tấn công của đội nhà. Trải qua 5 vòng đấu, CLB TP.HCM mới chỉ có vỏn vẹn 4 điểm và đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Thành tích bết bát khiến lãnh đạo đội bóng không khỏi âu lo.

Dù bỏ rất nhiều tiền tuyển mộ cầu thủ đắt giá, song đến nay lối chơi của CLB TP.HCM vẫn chưa liền mạch, đặc biệt tiền đạo Dyachenko thi đấu vụng về khiến hàng công luôn trong tình trạng bế tắc. Đó là lý do khán giả muốn cựu chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh vào sân với tư cách cầu thủ.

Cũng bởi vậy mà hình ảnh quyền Chủ tịch CLB xỏ giày vào sân trong buổi tập chuẩn bị trận tiếp Long An (vòng 6, ngày 19-2) gây chú ý đặc biệt những ngày qua. Tất nhiên, sẽ không có chuyện quyền Chủ tịch Công Vinh vào sân thi đấu để “cứu” TP.HCM như một số người lầm tưởng. Đó đơn thuần chỉ là cách để người đứng đầu đội bóng động viên tinh thần cầu thủ trước trận đấu quan trọng cuối tuần này.

Phát biểu trước trận tiếp Long An, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tỏ ra khá lạc quan: “Không có đội bóng nào phải chịu lịch thi đấu nặng như CLB TP.HCM, khi 5 trận vừa rồi chúng tôi toàn gặp đối thủ mạnh nhất V-League là Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn. Nhưng giờ đã qua được đoạn dốc, trước mắt là đường lớn trải rộng. Hai trận đấu tới gặp Long An và Cần Thơ sẽ dễ thở hơn rất nhiều, chưa kể còn được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất. Đó sẽ là lúc chúng tôi tăng tốc”.

Để tạo thêm động lực tinh thần cho đội nhà, Công Vinh tiếp tục tung “chiêu” thu hút khán giả đến sân thật đông. Theo đó, quyền Chủ tịch của CLB TP.HCM đã quyết định chi khoảng 50 triệu đồng mua 3 cặp vé máy bay khứ hồi đến Thái Lan để tặng 3 khán giả may mắn nhất khi mua vé vào sân ở trận gặp Long An cuối tuần này.

VietBao.vn