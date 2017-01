Từ chối nhận diễn show năm mới như mọi năm, Thủy Tiên đã quyết định giao thừa năm nay sẽ cùng chồng là Công Vinh thực hiện một điều đặc biệt. TIN LIÊN QUAN Thăm biệt thự xa hoa của vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh ngày Tết

Năm ngoái, trước đêm giao thừa, ca sỹ Thủy Tiên vẫn tất bật với công việc cùng show diễn cuối năm ở tận Cần Thơ, sau đó vội vã về lại thành phố để kịp ở bên chồng và con gái đón năm mới. Công Vinh bảo trước khi đi diễn, bà xã của anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho gia đình đón một cái tết ấm cúng, giản dị như bao gia đình khác.

Giao thừa với cặp đôi nổi tiếng Công Vinh - Thủy Tiên cũng như bao người khác, là những nụ hôn ấm áp, nhìn ngắm pháo hoa và nghe lời chúc tết của chủ tịch nước qua truyền hình, sau đó lì xì cho nhau. Nhưng năm nay, cả hai vợ chồng đã quyết định làm điều đặc biệt trước và trong đêm giao thừa.

- Với Công Vinh, 2016 có lẽ là một năm đặc biệt, kết thúc sự nghiệp cầu thủ và chuyển qua vai trò mới, một nhà quản lý bóng đá. Trong thời khắc giao thừa khi nhìn lại một năm qua, anh cảm thấy điều gì hài lòng và chưa hài lòng?

- Cảm thấy rất hài lòng và may mắn với những gì mình đang có được. Tôi phải cảm ơn bóng đá đã mang lại cho tôi quá nhiều thứ trong suốt 18 năm theo nghiệp cầu thủ và bây giờ tôi sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá trong một vai trò mới. Quả thực, trong thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì mình luôn xúc động và có nhiều điều muốn nói. Nhưng cô đọng lại tất cả là sự hài lòng, mãn nguyện và cảm ơn những gì bóng đá đã mang lại cho tôi.

- Một năm đặc biệt như thế, có lẽ gia đình Công Vinh - Thủy Tiên sẽ đón một cái Tết đặc biệt và rất to đây?

Tôi là người "vô sản", vì tiền bạc trong nhà vợ giữ hết và cô ấy cũng lo toan mọi thứ cho năm mới. Tiên bảo với tôi là tết này nhà mình đón cái tết to nhất, vì tiền ra nhiều quá, đến cuối năm trong tài khoản hết sạch luôn (cười).

Mọi năm đến trước đêm giao thừa Tiên vẫn đi hát và vội vã về nhà để kịp đón giao thừa cùng gia đình. Năm nay, cô ấy từ chối mọi show từ ngày 23 tháng chạp để cùng tôi về quê phát quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến mãi 29 Tết thì cả hai vợ chồng mới về nhà để sắm sửa, mua cành mai, dọn dẹp nhà cửa như mọi gia đình khác.

- Còn đêm giao thừa thì sao?

Giao thừa năm nay cả hai vợ chồng dắt tay nhau ra đường để lì xì cho những chú, bác xe ôm, xe kéo... những người không thể đoàn tụ cùng gia đình trong dịp têt.

Với người Việt Nam, Tết là sum vầy, là những người thân được ở cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong năm đã qua và hướng đến năm mới tốt đẹp hơn. Tôi thấy gia đình mình có được may mắn hơn rất nhiều những người khác, nên trong đêm giao thừa muốn chia sẻ một chút may mắn đến những người thiếu may mắn hơn mình.

Còn sau đó, cả hai vợ chồng cũng sẽ hành hương về đất Phật như mọi năm. Tiên bảo với tôi điều khiến cô ấy hài lòng nhất trong năm qua là thực hiện được nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, chứ không phải là các show diễn lớn. Đó là điều Vinh cảm thấy rất vui và ủng hộ bà xã của mình.

- Cái tết đầu tiên với tư cách một Chủ tịch CLB bóng đá chắc hẳn sẽ khác với cái Tết của một cầu thủ như mọi năm?

Khác biệt lớn nhất là mọi năm thì Tết đến được nhận lương và thưởng. Còn bây giờ, trước Tết thì mình sẽ phải lo cho anh em cầu thủ một cái tết ấm cúng và sung túc. Sau vòng đấu thứ 4 thì CLB cũng đã tổ chức tất niên cho cả đội, anh em cầu thủ được nhận tiền thưởng từ những trận đấu vừa qua kèm lì xì tết mỗi cầu thủ 10 triệu đồng.

Nếu như mọi năm, niềm vui nho nhỏ khi tài khoản của mình gia tăng số dư, còn bây giờ niềm vui của tôi là tài khoản giảm và được thấy anh em cầu thủ đều cười tươi, như thế niềm vui ấy lại nhân lên gấp nhiều lần.

- Điều ước trong năm 2017 của Công Vinh với bóng đá Việt Nam là gì?

Mọi năm tôi muốn mang lại niềm vui cho mọi người bằng những bàn thắng. Còn bây giờ, tôi mong muốn sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ, cho các cầu thủ của CLB TPHCM cũng bóng đá Việt Nam bằng những việc làm cụ thể của mình để phần nào giúp bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp hơn.

Tôi hy vọng trong năm nay, các khán đài sẽ đầy ắp khán giả, sẽ có nhiều trận đấu chất lượng hơn ở V.League. Có như thế, ĐTQG mới thực sự mạnh để có thể chinh phục được những mục tiêu cao hơn.

Tôi cũng muốn gửi lời chúc cũng như cảm ơn đến những người hâm mộ bóng đá trên cả nước đã ủng hộ Công Vinh cũng như CLB TPHCM trong thời gian qua.