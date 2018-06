- Lập siêu phẩm giúp HAGL đánh bại đối thủ mạnh FLC Thanh Hoá ở vòng trước, Công Phượng là niềm hy vọng lớn nhất khi đội bóng phố Núi tiếp TPHCM trên sân nhà, vòng 11 Nuti Cafe V-League chiều nay.

HAGL đấu TPHCM, Công Phượng “nhận lệnh” đặc biệt

Hà Nội mất “đại pháo” vì án kỷ luật

Sao U23 Việt Nam bay cao: Thầy Park và những canh bạc...

HAGL đang có thành tích ấn tượng nhất trong 4 năm qua, khi lần đầu có mặt trong tốp 4 V-League. Rõ ràng lối chơi thực dụng hơn, tinh quái hơn đã giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh thích nghi tốt với sân chơi khắc nghiệt như V-League.

Thành công của HAGL là công sức của cả tập thể, nhưng cũng không thể phủ nhận có sự đóng góp cả những cá nhân như Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng.

Công Phượng và HAGL đang có phong độ ấn tượng

Đặc biệt, tiền đạo Công Phượng đã đánh dấu sự trở lại với siêu phẩm vào lưới FLC Thanh Hoá. Đó thực sự là pha lập công rất ý nghĩa, khi mà trước đó tiền đạo xứ Nghệ chỉ có 2 bàn thắng từ chấm 11m.

Hưng phấn và tự tin, Công Phượng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhất là khi HAGL được thi đấu trên sân nhà, tiếp TPHCM chiều nay.

Đội bóng phố Núi không có lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn đặt mục tiêu có 3 điểm, và dĩ nhiên Công Phượng chính là mũi nhọn được kỳ vọng nhất, sau khi ngoại binh Rimario bị treo giò.

Trong khi đó, đội khách đang thực sự khó khăn ở thời điểm hiện tại. HLV Miura đang rất bế tắc trong việc chèo lái con thuyền TPHCM. Ai cũng có thể thấy được tinh thần các cầu thủ TPHCM đã rệu rã như thế nào sau chuỗi trận tệ hại vừa qua. Thậm chí, hậu trường CLB TPHCM đã bắt đầu râm ran về những cuộc tháo chạy của một số cầu thủ ngôi sao.

Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2018

Gặp lại các học trò cũ ở U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam trước đây như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn..., HLV Miura thực sự đau đầu với rất nhiều bài toán mà mình đang gặp phải.

Chiều nay, cả 7 cặp đấu ở V-League sẽ diễn ra. Ngoài cuộc đọ sức rất đáng chờ đợi giữa HAGL vs TPHCM, còn có những trận đấu đáng chú ý khác như Hà Nội vs Khánh Hoà, Nam Định vs FLC Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng vs SLNA…

Huy Phong

Video siêu phẩm của Công Phượng vào lưới FLC Thanh Hoá:

Play

VietBao.vn