* Làm khách trên sân 19-8 Nha Trang, đội Than Quảng Ninh cũng có chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa. Than Quảng Ninh may mắn được hưởng đá phạt 11 m ở phút thứ 16 do cầu thủ của đội chủ nhà để tay chạm bóng trong khu vực cấm và đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã thực hiện thành công. Sau bàn thua, đội bóng của Khánh Hòa đã tràn lên, song không thể tìm được bàn gỡ hòa nào. Trước khi hiệp một kết thúc, Hải Huy có cú sút bóng trúng thủ môn và sau đó chạm người một hậu vệ đội chủ nhà vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Than Quảng Ninh. Trong hiệp hai, Sanna Khánh Hòa tuy tiến công nhiều nhưng họ vẫn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút cuối của trận đấu khi tiền đạo Pa-ti-y-o dứt điểm chính xác. Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà của đội Sanna Khánh Hòa.

* Bất ngờ đã xảy ra trên sân Vinh khi đội Sông Lam Nghệ An để thua 3-2 trước đội khách QNK Quảng Nam. Đội bóng xứ Nghệ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do Hen-ri Sác-ki-en đánh đầu ghi bàn. Đến phút 37, sau pha phối hợp với Ngọc Hải, Thế Cường đã lao vào dứt điểm bằng đầu, đưa tỷ số lên 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Trong hiệp hai, QNK Quảng Nam đã có những điều chỉnh hiệu quả với hai bàn thắng liên tiếp ở phút thứ 51 và 53 do Clau-đề-xia và Đại Dương lập công cân bằng tỷ số 2-2. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội đều thi đấu thận trọng và phải đến những phút cuối, từ pha đá phạt góc, tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự đối phương, Clau-đê-xia đã hoàn tất cú đúp của mình, nâng tỷ số lên 3-2 cho QNK Quảng Nam. Ngay sau đó, cũng từ một tình huống đá phạt, Thanh Hưng đánh đầu thoải mái ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng xứ Quảng.

PV

VietBao.vn