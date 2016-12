Chiều tối nay (22/12), U21 HAGL đã giành chiến thắng 3-1 trước U21 Gangwon trong lượt trận cuối vòng bảng U21 Quốc tế 2016. Văn Toàn (cú đúp) và Công Phượng là 2 cầu thủ ghi bàn cho U21 HAGL. Bàn thắng duy nhất của U21 Gangwon được thực hiện bởi Lee Hee Min.

Chiến thắng trước U21 Gangwon, U21 HAGL giành vé vào bán kết giải U21 Quốc tế 2016, đối thủ của đội bóng phố núi là U21 Yokohama (Nhật Bản). Trong khi đó, U21 Thái Lan sẽ đối đầu với U21 Việt Nam.

Ở trận đấu này, U21 HAGL đã thi đấu lấn lướt trước U21 Gangwon và sớm có bàn thắng mở tỉ số ở phút 13 do công của Văn Toàn. Đến phút 17, Văn Toàn đã nhân đôi cách biệt cho U21 HAGL.

U21 HAGL giành vé vào bán kết U21 Quốc tế 2016 (Ảnh: Bích Thùy).

Có 2 bàn dẫn trước U21 HAGL thi đấu rất tự tin và có nhiều pha phối hợp tấn công rất đẹp mắt. Mặc dù, tạo được những cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng Văn Toàn và các đồng đội đã không tận dụng thành công.

Phút 75, U21 Gangwon có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của Lee Hee Min. Tuy nhiên, đến phút 83, Công Phượng đã tỏa sáng với một siêu phẩm nâng tỉ số lên 3-1, đồng thời dập tắt cơ hội giành điểm của U21 Gangwon.

Những phút còn lại của trận đấu, U21 HAGL tiếp tục tạo được cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, U21 HAGL thắng 3-1 trước U21 Gangwon và ẵm vé vào bán kết.

Ở trận đấu trước đó, U21 Việt Nam dù thất bại 0-1 trước U21 Yokohama, nhưng vẫn có vé vào bán kết. Đối thủ của U21 Việt Nam ở bán kết là U21 Thái Lan, đội đã thắng U21 HAGL với tỉ số 1-0 cách đây 2 ngày./.

Clip U21 HAGL thắng 3-1 trước U21 Gangwon

Đội hình xuất phát

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Đăng Tuấn, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, A Hoàng,Thanh Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Gangwon: Kim Juheon, An Sung Min, Park Jun Ha, Kim Taeh Hyeon, Lee He Min, Kim Soo Huyn, Cho Hyeong Jun, Choi Huyung Joon, Sin You Kim, Noh Min Woo, Oh Jaeseok .

Hoàng Yến/VOV.VN

VietBao.vn