So sánh hai nền bóng đá Việt Nam và Nhật Bản, hẳn sẽ là khập khiễng. Nhưng trong một trận đấu cụ thể, sự so sánh ấy ít nhiều cũng cho thấy bóng đá Việt Nam đã tiến bộ hơn rất rất nhiều so với trước đây.

Những con số thống kê luôn biết nói. Trong 90 phút trước Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã chơi sòng phẳng và thậm chí có những thời điểm trên cơ, khi cả trận tung ra đến 12 cú sút, hơn đối thủ 1 lần.

Các chỉ số thống kê trong trận Việt Nam - Nhật Bản

Bên cạnh đó, những chỉ số còn lại như sút trúng mục tiêu, cản phá các cú sút... chúng ta đều gần như ngang ngửa với đội bóng số 1 châu Á. FOX Sports châu Á tỏ ra thán phục điều này: “Nhật Bản thực sự đã gặp rắc rối với Việt Nam ở hiệp 1. Ngay cả khi bị dẫn bàn, Việt Nam đã có những cơ hội để gỡ hòa. Rõ ràng những người hâm mộ Nhật Bản chưa thể hài lòng với cách chơi thiên về phòng ngự của HLV Moriyasu”.

Công Phượng là người chơi tích cực nhất trên hàng công ĐT Việt Nam

“Câu chuyện cổ tích của Việt Nam ở Asian Cup 2019 đã khép lại, nhưng trước mắt họ là con đường rộng mở thênh thang. Việt Nam đã cho cả thế giới thấy họ có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ châu Á. Ở độ tuổi trung bình chỉ 23-24 tuổi, tương lai đang nằm trong tay Việt Nam. Nếu như HLV Park Hang-seo có thể tiếp tục tạo ra phép màu, Việt Nam hứa hẹn sẽ là một thế lực mới của châu Á trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI", FOX Sports bình luận.

Về phần mình, đội trưởng ĐT Nhật Bản - Maya Yoshida thừa nhận đội bóng của anh đã may mắn được hưởng 11m nhờ VAR để khai thông thế bế tắc. "Chúng tôi mắc nhiều lỗi trong hiệp 1. Bản thân tôi cũng mắc vài lỗi nhỏ, khi không theo được diễn biến trận đấu. Nhưng trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi nhịp nhàng hơn và may mắn hưởng penalty nhờ VAR", Yoshida nói.

VietBao.vn