Nếu Juventus đoạt chức vô địch Serie A mùa bóng 2016-2017 và lập kỷ lục vô địch lần thứ sáu liên tiếp thì chức vô địch năm nay không thể không ghi nhận công lao hàng đầu của tiền đạo Gonzalo Higuain. Đến làm khách trên sân Sassuolo ở vòng 22 Serie A, cựu tiền đạo của Napoli là tác giả của bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội chủ nhà ngay từ phút thứ 9, trước khi chuyền bóng cho Khedira ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách ở phút 25.

Với bàn thắng mở tỷ số cho Juventus trước Sassuolo, tiền đạo người Argentina đã có 15 bàn thắng và vươn lên dẫn đầu cùng với Mauro Icardi của Inter Milan và Edin Dzeko của AS Roma trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Serie A.

Cho đến thời điểm này, sức mạnh của Juventus là không thể cưỡng lại. Còn một trận chưa đá, Juventus đang chờ đợi bổ sung thêm ba điểm để nới rộng khoảng cách so với đội nhì bảng AS Roma lên 7 điểm so với 4 điểm hiện tại.

Trong khi Juventus có trận thắng nhàn thì đội nhì bảng AS Roma đã chấm dứt chuỗi bốn trận thắng liên tiếp khi “gục ngã” trên sân của Sampdoria. Dù tiền đạo hàng đầu của họ, Edin Dzeko, đã giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1 nhưng hai bàn thua ở trong hai phút ở phút 71 và 73 đã khiến đoàn quân của HLV Luciano Spalletti ra về tay trắng và bị Juventus nới rộng khoảng cách lên 4 điểm. AS Roma đang cảm nhận sức nóng từ đội bóng phía sau Napoli.

Đương kim á quân Napoli đang nỗ lực bám đuổi sát AS Roma. Việc có được một điểm trước Palermo cũng đủ để giúp Napoli giữ vững vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng và chỉ còn kém đội nhì bảng AS Roma 2 điểm. Ở vòng 23, Napoli sẽ đến làm khách trên sân của đội đang xếp hạng 13 Bologna trong trận đấu sớm nhất vòng. Trong khi đó, AS Roma tiếp đội bóng xếp hạng tám Fiorentina. Đây là cơ hội tốt cho AS Roma giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nếu không giành được chiến thắng trước Fiorentina, AS Roma sẽ rất khó giữ được vị trí thứ hai trong những vòng đấu tới khi cả Napoli và Inter Milan đang có phong độ rất tốt.

Inter Milan đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt. Chiến thắng đậm đà 3-0 trước Pescara ở vòng 22 đã giúp Inter Milan vượt qua Lazio để vươn lên giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách đội đứng thứ ba Napoli có 3 điểm. Lazio đã bất ngờ bị đội khách Chievo đánh bại 1-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 22 và tụt xuống vị trí thứ năm.

Với khoảng cách so với đội đầu bảng nới rộng lên 11 điểm trong khi Juventus vẫn còn một trận chưa đấu, khả năng giành chức vô địch mùa bóng này của Lazio dường như đã chấm dứt. Đoàn quân của HLV Inzaghi Simone chỉ còn mục tiêu là lọt vào tốp ba đội có thành tích tốt nhất để còn hy vọng được lọt vào sân chơi Champions League mùa bóng tới.

THIÊN THANH

VietBao.vn