Gương mặt đăm chiêu của R10 tại sòng bài

Theo đó, tờ THe Sun đưa tin, R10 cùng 1 vài người bạn đã tới vui chơi tại sòng casino 235 ở Manchester vào lúc nửa đêm và chơi bạc trong 2 giờ đồng hồ. Những người cùng có mặt tại sòng 235 khi Rooney tới chơi ở đó tường thuật lại, R10 tỏ ra rất say mê trò đỏ đen này, khi cứ mỗi phút Rooney lại đặt 4.000 bảng cho trò blackjack và roulette. Sau 2 giờ, Rooney thua tới 500.000 bảng. Một nhân chứng kể lại:" Rooney chỉ đặt cửa vào màu đỏ. Anh ấy rất thoải mái trong ăn tiêu, và chẳng phải nghĩ lâu khi đặt cửa. R10 cứ vừa uống bia, vừa chơi bạc. R10 được chăm sóc như 1 khách VIP, mặc dù anh ấy thua liên tục. Càng thua, Rooney càng say máu".

Với việc bị truyền thông phát hiện ra lần tranh thủ tới casino chơi này , R10 có thể phải đối diện với cơn giận dữ đáng sợ từ cô vợ Coleen. Trước đây, trong cuốn tự truyện của mình, R10 từng thừa nhận, vợ anh đã nổi cơn tam bành khi biết anh thua 50.000 bảng vào trò đỏ đen. Không biết với lần thua độ 500.000 bảng lần này, Coleen sẽ "xử đẹp" Rooney thế nào.

KH

