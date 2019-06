Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Bi-a: Những đường cơ huyền ảo

Video Như Lê lên đồng đánh bại Trần Quyết Chiến (nguồn: Billiards Carom Việt Nam)

Mã Minh Cẩm giành chức vô địch với số tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng

Giải billiards 3 băng Villa Cup diễn ra từ ngày 30/5 đến 3/6 tại Khu phức hợp Vương Châu Land (Kon Tum). Đây là giải đấu phong trào lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Kon Tum tổ chức quy tụ 200 cơ thủ tham dự, trong đó hầu như đầy đủ các tay cơ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại hay Mã Minh Cẩm…tham dự. Với chức vô địch, Minh Cẩm nhận số tiền thưởng 20 triệu đồng. Nguyễn Như Lê giành ngôi á quân, Quyết Chiến và Công Thành đồng hạng ba.

Ông Dương Ngọc Vương Phó Ban tổ chức và là nhà tài trợ chính của giải chia sẻ: “Cũng là một vận động viên của bộ môn carom 3 băng, nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của billiards Việt Nam trên đấu trường thế giới làm tôi rất hạnh phúc. Chính vì vậy, chúng tôi tổ chức giải đấu này với hy vọng góp một phần nhỏ đưa phong trào billiards trong nước lớn mạnh hơn, giúp các VĐV có thêm cơ hội cọ sát và hoàn thiện kỹ năng của mình để mang thêm nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà”.

Kết thúc giải đấu này, các cơ thủ sẽ lập tức di chuyển ra Đà Nẵng để tham dự vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2019 – giải đấu nhằm tuyển chọn lực lượng tốt nhất để tham dự SEA Games vào cuối năm. Bên cạnh đó, nhà vô địch nội dung carom 3 băng sẽ nhận 30 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới.

