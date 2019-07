Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Cơ thủ Dương Anh Vũ áp đảo 3 đối thủ Hàn Quốc với tỉ số "khủng":

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nhà vô địch PBA Tour chặng 2 sẽ nhận tiền thưởng 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng)

Sang hiệp 2, Dương Anh Vũ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình bằng hai lượt cơ liên tiếp ghi đến 27 điểm. Vào cuối trận, cơ thủ Việt Nam kết thúc trận đấu một cách hoàn hảo khi có thêm 2 seri lớn, ghi tổng cộng thêm 30 điểm.

Chung cuộc, Dương Anh Vũ giành chiến thắng với tỉ số ấn tượng lên đến 105 điểm. Số điểm này thậm chí còn cao hơn điểm số của 3 đối thủ Hàn Quốc Bae Jun Seok (57 điểm), và Kim Jung Won (29 điểm) và Kim Young Cheol (9 điểm) cộng lại. Với chiến thắng này, Anh Vũ đi tiếp vào top 64 và chắc chắn có cho mình số tiền thưởng 1 triệu won (20 triệu đồng).

VietBao.vn