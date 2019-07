Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Thanh Tự tung seri 10 điểm đánh bại cơ thủ số 1 Nhật Bản (Nguồn: Truyền hình Bình Dương)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cơ thủ số 1 Nhật Bản Mori Yusuke bị loại ngay vòng bảng

Thất bại trước Thanh Tự đưa cơ thủ số 1 Nhật Bản vào trận đấu "sinh tử" trước Nguyễn Trương Minh Trọng (cùng có 1 trận thua) vào sáng ngày 12/7. Nếu cơ thủ nào thua trong trận đấu này sẽ chính thức bị loại.

Phần lớn thời gian hiệp đầu trận này, Mori liên tục dẫn trước Minh Trọng. Cuối hiệp 1, cơ thủ của Việt Nam bất ngờ có hai seri cao điểm để dẫn ngược lại 20-14. Sang hiệp 2, trong khi cơ thủ người Nhật Bản bộc lộ vấn đề về tâm lý, cơ thủ người Khánh Hòa thi đấu tự tin để giành chiến thắng chung cuộc 40-30 sau 30 lượt cơ. Với hai thất bại liên tiếp trước các cơ thủ kém tên tuổi của Việt Nam, Mori Yusuke chính thức nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng đấu bảng.

Giải Billiard Carom 3 băng quốc tế Bình Dương năm 2019 diễn ra từ ngày 11-14/7 tại Trung tâm Hội nghị và Triễn lãm Bình Dương. Giải thu hút 64 cơ thủ mạnh trong nước và quốc tế tranh tài với tổng giải thưởng 300 triệu đồng. Những cơ thủ nổi bật của giải đấu này như "thần đồng” Cho Myung Woo, Mori Yusuke, David Zapata Garcia, Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm…

VietBao.vn