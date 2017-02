Không biết ông Calisto nghĩ gì khi nhìn thấy CLB Long An trải qua biến cố? Ảnh: QUANG THẮNG

Hàng loạt vị trí trọng yếu bị “trảm”, từ Chủ tịch cho tới HLV trưởng và những trụ cột khiến CLB Long An (tiền thân là Đồng Tâm Long An) đang trải qua một trong những giai đoạn lao đao nhất kể từ khi được thành lập. Có thể nói, đây là cú sốc lớn hơn cả cú sốc phải xuống hạng ở mùa giải 2011vốn đã là sóng gió lớn nhất với đội bóng này.

Dù gì, Long An cũng từng là một “đại gia” ở V-League với 2 chức Vô địch liên tiếp vào các năm 2005 và 2006 (3 lần Á quân vào các năm 2003, 2007, 2008), nên nếu để xuống hạng một lần nữa, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi mà niềm tin của các cổ động viên cạn kiệt.

Hơn 10 năm trước, HLV Calisto đến Long An và giúp đội bóng này “hóa rồng”. Còn bây giờ, trong gian khó, người ta lại một lần nữa mong ông trở lại. Sự mong chờ này đến từ thông tin cho rằng, CLB Long An sẽ mời chiến lược gia người Bồ Đào Nha làm HLV. Nếu điều này là sự thật, đó là một tin không thể tuyệt vời hơn với cổ động viên đội bóng này, bởi hơn ai hết, ông Calisto hiểu Long An đến từng chân tơ, kẽ tóc sau những năm tháng gắn bó ở đây.

Ông Nguyễn Môn, người mới được bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng Chủ tịch CLB Long An phủ nhận việc đội bóng đang mời HLV Calisto trở lại. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy, đã có nhiều cuộc trao đổi giữa hai phía trong những ngày qua, nhưng ông Calisto chưa nhận lời. Lý do chủ yếu mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ra chính là sức khỏe.

Ông Calisto năm nay đã 64 tuổi và không tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan tới bóng đá từ hơn 2 năm qua. Lần cuối cùng ông huấn luyện một CLB là mùa giải 2013-2014 với Paços Ferreira ở quê nhà. Trong khi đó, lần cuối cùng ông làm việc tại Đông Nam Á là khi dẫn dắt Muangthong United của Thái Lan thi đấu không thành công năm 2011.

Một lý do nữa, cũng khá quan trọng là bà Manuela Calisto vợ ông đã từ chối trở lại Việt Nam. Bà Manuela cho rằng, quãng đường di chuyển xa xôi và vất vả, có thể ảnh hưởng không tốt đến cả hai vợ chồng. Mà ai cũng biết, Calisto là một người rất chiều vợ.

Cách đây chưa lâu, HLV sinh năm 1953 từng xuất hiện trở lại tại Việt Nam làm rộ lên thông tin rằng ông sẽ tái xuất. Tuy nhiên, đó chỉ là lần ông làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng thuộc doanh nghiệp do ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch cũ của Đồng Tâm Long An) điều hành. Về cá tính và tài năng, chẳng ai có thể nghi ngờ nhà cầm quân được mệnh danh là “thầy phù thủy” này.

Bóng đá Long An trong giai đoạn lao đao hiện nay rõ ràng đang rất cần tới kinh nghiệm, uy tín và tầm ảnh hưởng của ông Calisto. Nhưng như đã nói ở trên, có nhiều rào cản khiến có cuộc “tái hôn” này thực sự sẽ đối mặt với nhiều trắc trở.

Dù sao, cổ động viên Long An vẫn nuôi hy vọng mong manh, bởi nhiều lần, ông Calisto khẳng định Việt Nam là quê hương thứ hai, luôn luôn có một vị trí đặc biệt trong ông. Long An đang khốn đốn với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2017 và nguy cơ xuống hạng đang hiển hiện trước mắt. Chỉ có điều, cảm giác chờ đợi mòn mỏi mà không biết câu trả lời ấy có lẽ rất tệ. Tệ như chính hoàn cảnh của Long An bây giờ.

