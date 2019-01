Clip những pha bứt tốc kinh hoàng, ghi bàn trong bóng đá

Danh sách những cầu thủ đầu quân cho MU thời hậu Sir Alex

VOV.VN - Tờ Four Four Two vừa liệt kê danh sách những cầu thủ cập bên MU sau thời Sir Alex nghỉ hưu (năm 2013).

Biếm họa 24h: Wenger động viên Emery, tròn 1 năm ký ức Thường Châu

VOV.VN - Wenger động viên Emery sau thất bại của Arsenal trước MU; tròn 1 năm U23 Việt Nam chơi trận chung kết lịch sử ở Thường Châu (Trung Quốc).

Cuộc đua “Vua phá lưới” Serie A 2018/2019: Ronaldo bị soán ngôi đầu

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu "Vua phá lưới" Serie A 2018/2019, Ronaldo đang đứng thứ 2 với 14 bàn thắng, 5 đường kiến tạo sau 20 vòng đấu.

