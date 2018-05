Trung phong Claudecir, “thần tài” của đương kim vô địch V-League - Quảng Nam, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V-League 2017, đã phải rời sân ngay phút thứ 3 trận TP.HCM tiếp Quảng Nam chiều nay.

Hà Minh Tuấn (9) hôm nay không... làm ăn được gì.

Sau pha va chạm cực mạnh với một cầu thủ phòng ngự CLB TP.HCM, Claudecir đã phải rời sân. Quảng Nam cứ như một “con hổ” bị bẻ nanh vuốt vậy, bởi Claudecir là niềm hy vọng số 1 ở khâu giải quyết bàn thắng của đội khách.

Claudecir bị chấn thương khá nặng, phải rời sân phút thứ 3.

Phút thứ 3, Claudecir tập tễnh rời sân và dường như chấn thương dưới gối trái là rất nặng.

Khi được đưa vào khu kỹ thuật thì chừng năm phút sau, bác sĩ của đội Quảng Nam phải dìu trung phong này ra xe cứu thương đậu ở góc sân để chở thẳng đến bệnh viện.

Vắng Claudecir, sức công phá của Quảng Nam giảm hẳn.

Nhìn cách rời sân của tay săn bàn Quảng Nam này cứ như kiểu Mohamad Salah của Liverpool sau va chạm với Ramos rồi phải từ giã trận chung kết Champions League rạng sáng 27-5 vừa qua vậy.

Vắng Claudecir ngay phút thứ 3 rõ ràng là hàng phòng ngự CLB TP.HCM đã đỡ vất vả rất nhiều, còn lại Đình Luật chỉ huy hàng phòng ngự đội nhà vô hiệu hóa mỗi Hà Minh Tuấn - cầu thủ có cú hat trick vào lưới Nam Định ở lượt trận trước.

Hàng phòng ngự CLB TP.HCM giảm hẳn áp lực khi Claudecir ra nghỉ sớm.

Khi TP.HCM vắng trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt đến độ đội chỉ còn đăng ký danh sách thi đấu 17 cầu thủ thì rõ ràng đối phương bị mất đi tay săn bàn Claudecir quá sớm là một lợi thế.

Quảng Nam cũng phung phí nhiều cơ hội ở hiệp 2.

Hai đội đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành của nhau nhưng không bên nào biến được thành bàn thắng. Nhất là ở giữa hiệp 2, khi Quảng Nam có những cơ hội rõ ràng nhưng vẫn không sao biến được ưu thế đó thành bàn thắng.

TP.HCM lại quá khó trong khâu tìm bàn thắng khi Phi Sơn vắng.

Dù chơi sân nhà nhưng do vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, đó là những Phi Sơn, Gustavo… nên TP.HCM hòa được Quảng Nam đã là điều may mắn lắm rồi trong thế thầy trò HLV Miura phải “giật gấu vá vai”.

+ Một số trận đấu khác: Sanna Khánh Hòa - Nam Định 2-2; Hải Phòng - Than Quảng Ninh 0-1; FLC Thanh Hóa - HA Gia Lai 0-1.

