Ngồi trò chuyện với cựu tuyển thủ U-23 Việt Nam Đoàn Hoàng Sơn…chúng tôi vừa xem bóng đá, bất ngờ trên sân cựu tiền đạo Tshamala của ĐT Long An đứng ngay giữa sân tung một cú vô-lê trời giáng từ đường chuyền của đồng đội từ biên vào làm “xé lưới” cầu môn đội bạn. Đội mà Tshamala sút tung lưới bằng cú vô lê đỉnh cao ấy là CLB Chân Tình có cựu tuyển thủ U-23 Long Giang.

Hai cựu "sát thủ" V- League, hai vua phá lưới Amaobi và Achilefu (Lê Phu)

Tshamala cũng là một trong số những ngoại binh danh tiếng một thời của làng V- League sau khi giải nghệ vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam làm bóng đá trẻ. Những cái tên từng một thời điên đảo V- League như cựu vua phá lưới V- League, Amaobi trong màu áo Nam Định, nay cùng với cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Lưu Ngọc Hùng dạy bóng đá trẻ ở quận 12.

Riêng thủ môn Phan Văn Santos sau khi giải nghệ thì cùng gia đình sống ở TP.HCM và hiện nay “Tốt” cũng có một đội bóng đá mini thường sinh hoạt ở sân bóng Trường Cảnh sát Nhân dân. Santos đào tạo chứ không phải chơi bóng cho khỏe. Bởi cái thân hình “hộ pháp” như Santos thì làm gì ở cái sân “5 người”. Vốn là một thủ môn, nhưng lại là gốc Brazil nên nhiều lúc Santos vào sân đá tấn công, tạo cảm hứng cho đồng đội chơi.

Vua phá lưới V- League, Huỳnh Kesley và hai con trai

Cựu vua phá lưới V- League Achilefu (cũng trong màu áo Nam Định) sau này nhập tịch Việt Nam mang cái lên Lê Phu sau khi giã từ nghề cầu thủ thì làm “cò” môi giới cầu thủ, Lê Phu có chứng chỉ FIFA cấp hẳn hoi.Thỉnh thoảng Lê Phu vẫn hay ghé TP.HCM xem vài trận V- League cùng những người bạn của mình.

Riêng chàng rể Việt Huỳnh Kesley sau khi gĩa từ bóng đá thì anh cùng vợ là doanh nhân Lệ Lộc, chủ nhân của công ty ánh sáng Tân Hữu Tài mở nhà hàng tại Thảo Điền để kinh doanh các món ăn. Trước đây Huỳnh Kesley có một ước mơ là khi giã từ nghiệp sân cỏ anh mở một trung tâm võ thuật Kapoeira tại TP.HCM.

Kesley mong hai con trai mình sau này trở thành những tuyển thủ của bóng đá Việt Nam

Kapoeira là môn võ thuộc loại nhu thuật nhưng tính chiến đấu cực cao , tính biểu diễn cũng rất lớn. Hầu hết đàn ông Brazil đều ít nhiều có võ này. HLV Dido của tuyển Việt Nam trước đây cũng từng biểu diễn Kapoeira. Khi còn khoác áo Sài Gòn XT mỗi khi ghi bàn Kesley hay phối hợp cùng đồng hương của mình là tiền vệ Nguyễn Rogerio ăn mừng bàn thắng bằng “vài đường” Kapoeira…Tuy nhiên vấn đề là tư nhân và lại là người nước ngoài mở “lò võ” tại Việt Nam là không thể được.

Riêng với Tshamala là một tiền đạo vốn gắn liền với CLB ĐT Long An thời HLV Calisto nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự- phản công. Ở đó Tshamala là một mắc xích quan trọng ở khu vực giữa sân, phía trên là anh em nhà Carlos và Antonio. Họ thực hiện những “vụ phản công” từ cú phát bóng dài cực kỳ chính xác của thủ môn Santos.

Cựu thủ môn Santos và người bạn trong một lần du lịch ở Mũi Né

Thời đó cứ mỗi khi ĐT Long An bị dẫn bàn và được hưởng đá phạt thì thủ môn Santos lại nhìn vào khu vực kỹ thuật để nhận “ám hiệu” từ HLV Calisto. Thế là thủ môn Santos…đủng đỉnh chạy lên sút phạt. Có mùa Santos góp cho ĐT Long An đến tám bàn thắng, trong đó có 5 bàn từ sút phạt, ba bàn từ tham gia tấn công khi đội được hưởng phạt góc…Nói thể để thấy rằng, thời đó mỗi CLB V-League có một cá tính mang tính thương hiệu về lối chơi tạo nên một V- League đa dạng và giàu cảm hứng.

Với Tshamala, sau khi chia tay ĐT Long An thì tiền đạo nổi tiếng khỏe với những cú bứt phá tốc độ mang tính “thương hiệu” không lẫn vào đâu được chơi cho vài CLB nữa. Sau đó anh sang Lào đá cho CLB Champasak ở Laos- League. Cuối mùa rồi thì anh chính thức giã từ quần đùi áo số và quay trở lại Việt Nam. Tshamala có vợ Việt Nam từ khi anh còn đá ở ĐT Long An, gia đình vẫn sống ở thị trấn Bến Lức, Long An.

Cựu tiền đạo Tshamala bây giờ hợp tác đào tạo trẻ với cựu tuyển thủ U-23 Việt Nam Đoàn Hoàng Sơn của trung tâm S&A

Tshamala bây giờ về đầu quân cùng với cựu tuyển thủ U-23 Đoàn Hoàng Sơn đào tạo trẻ ở Trung tâm S&A Academy. Trung tâm S&A Academy vốn mang hai cái tên “Sơn” và “Apisit”. Apisit là cựu tuyển thủ Thái Lan từng chơi bóng tại V- League, sau đó khi Kiatisak lên làm HLV tuyển Thái Lan thì Apisit làm trợ lý. Anh kết hợp cùng Hoàng Sơn mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hoạt động nhiều năm nay.

Nhìn những cựu sao ngoại binh V- League như Amaobi, Santos hay Tshamala có chút gì đó tiếc tiếc về họ. Tshamala thì có bến đỗ mới nhận làm đào tạo cho trung tâm của Đoàn Hoàng Sơn trông ổn và tốt cho bản thân Tshamala và trung tâm này, nhưng những Amaobi, Santos…chúng ta có chút tiếc nuối.

Santos khi đến với ĐT Long An những năm đầu 2000, chính thủ môn này đã có những cú phát bóng tấn công mà sau này những thủ môn như Thế Anh, Tấn Trường và nhiều thủ môn khác “học bài” là chơi rất hiệu quả giúp đội phản công nhanh. Với Amaobi là một tiền đạo có kỹ năng xử lý bóng rất nhanh, tốc độ, kỹ năng dứt điểm đều rất tốt. Nếu “đặt” họ vào những trung tâm đào tạo quy mô, bề thế, họ còn có thể góp công vào công việc đào trẻ cho bóng đá Việt Nam nhiều hơn.

