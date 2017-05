Arsenal và Liverpool đón tân binh; Yaya Toure vẫn còn “đất dụng võ” ở Man City; Willian không ra đi... là những thông tin đáng chú ý sáng nay.

Liverpool có tân binh đầu tiên

Theo The Sun, Liverpool đã chiêu mộ thành công hậu vệ cánh của Hull City, Andrew Robertson và sẽ công bố bản hợp đồng ngay khi TTCN bắt đầu mở cửa.

Arsenal đón tân binh

Raphael Wiesweg, nhà báo uy tín chuyên đưa tin về Schalke 04 tại Đức, hậu vệ trái Sead Kolasinac đã ký hợp đồng với Arsenal và sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Thông tin Raphael Wiesweg đưa ra chậm hơn các nguồn tin từ Anh và Đức đúng 1 tháng, tuy nhiên lại có độ uy tín rất cao.

Arsenal sắp đón Sead Kolasinac

Willian không ra đi

Phát biểu trước báo giới, tiền vệ Willian đã khẳng định sẽ không rời khỏi Chelsea trong mùa Hè này, bất chấp việc không thường xuyên đá chính ở Stamford Bridge.

Yaya Toure vẫn còn “đất dụng võ” ở Man City

Theo Giám đốc thể thao Man xanh Txiki Begiristain và HLV Pep Guardiola, “lão tướng” người Bờ Biển Ngà đã chơi khá nỗ lực trong mùa giải này và xứng đáng có thêm thời gian ở lại với CLB. Yaya Toure đã chơi cho đội chủ sân Etihad được 7 mùa kể từ khi anh chuyển tới từ Barcelona năm 2010 với giá 24 triệu bảng.

Bayern Munich tính bán Renato Sanches

Theo báo giới Đức, Bayern Munich đang tính bán Renato Sanches sau khi cầu thủ này không thể hiện được nhiều trong mùa giải vừa qua. HLV Jurgen Klopp muốn gia cố hàng phòng ngự của "Lữ đoàn đỏ", đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh trái nơi James Milner đang thi đấu trái sở trường. Nhà cầm quân người Đức muốn chiêu mộ hậu vệ Robertson để có thể đưa Milner trở về với tuyến giữa.

Donnarumma sẽ đến Ngoại hạng Anh, giá cực rẻ

The Sun đã công bố một thông tin giật gân trên trang Twitter của mình. Theo đó, tờ báo này khẳng định Donnarumma sắp chuyển đến thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Hai đội bóng đang có lợi thế lớn nhất lúc này chính là M.U và Manchester City. The Sun cũng tiết lộ một thông tin gây sốc kèm theo, đó là giá trị chuyển nhượng của Donnarumma chỉ ở mức 20 triệu bảng, rất nhỏ so với những gì truyền thông hai nước thổi phồng trước đó.

Chưa có đội nào gửi lời đề nghị chiêu mộ Belotti

Chủ tịch Urbano Cairo cho biết: “Tôi chưa nhận được kỳ yêu cầu nào từ các đội bóng khác. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà tuyển trạch đang chú ý đến Belotti, họ hiện diện gần như toàn bộ các trận đấu có mặt Torinho. Tôi đã nói rất nhiều rồi, nếu Belotti đống ý ở lại thêm 1 năm nữa, cậu ấy sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Mùa tới, vị trí của Belotti càng được củng cố, tôi tin rằng cậu ấy sẽ ghi trên 30 bàn và xuất hiện tại World Cup."

M.U chi 20 triệu bảng vì Dembele

Tờ The Sun mới đây cho hay MU cùng với Chelsea là hai đội bóng đang có sự quan tâm lớn tới tương lai của chân sút Moussa Dembele, người đang khoác áo Celtic ở Scotland. Tiền đạo trẻ 20 tuổi này đã ghi 32 bàn cho Celtic mùa vừa qua và được xem là một trong những tiền đạo trẻ sáng giá nhất châu Âu. Được biết, Celtic sẽ chỉ bán Dembele nếu có đội bóng nào chịu nhả trên 20 triệu bảng.

VietBao.vn