7. MU sợ Mourinho “chuồn” khỏi Old Trafford MU đang hụt hơi so với Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Sau 22 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford đã kém Man City tới 15 điểm. Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU sợ Mourinho không còn mặn mà với “Quỷ đỏ” và sẽ chia tay ở cuối mùa giải năm nay.