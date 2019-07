Lyon chào mời Arsenal mua Nabil Fekir

Lyon đang mời Arsenal mua tiền đạo sinh năm 1993 với giá chỉ 30 triệu bảng

Nabil Fekir từng suýt gia nhập Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái nhưng thương vụ đổ bể do "The Kop" lo ngại chấn thương đầu gối dai dẳng của chân sút người Pháp. Theo The Sun, Lyon đang mời Arsenal mua tiền đạo sinh năm 1993 với giá chỉ 30 triệu bảng, rẻ hơn 10 triệu so với thời điểm cách đây một năm.

Ở một diễn biến khác, theo Sky Sports, Arsenal đã gửi đề nghị trị giá 40 triệu bảng tới Crystal Palace hỏi mua cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha. Tuy nhiên, The Eagles khó lòng chấp thuận bởi họ muốn số tiền gấp đôi.

Real quyết giật Pogba

Real Madrid rất muốn có được sự phục vụ của Pogba

Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid và Juventus là 2 đội bóng rất muốn có được sự phục vụ của Pogba, trong đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là quyết tâm hơn cả. Trước sự “cứng rắn” từ phía M.U, Real quyết sẽ không từ bỏ thương vụ này một cách dễ dàng.

Cụ thể, theo AS, đội chủ sân Bernabeu vẫn sẽ cố gắng tiến hành đàm phán với nửa đỏ thành Manchester cho đến tận ngày 2/9, thời điểm thị trường chuyển nhượng hè 2019 tại Tây Ban Nha chính thức đóng cửa.

Bayern Munich nhắm Ousmane Dembele

Bayern Munich đang nhắm cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele của Barca

Truyền thông Đức cho biết Bayern Munich đang nhắm cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở phiên chợ hè này. Nhà ĐKVĐ Bundesliga tin rằng nếu Barcelona mua được Neymar hoặc Antoine Griezmann, họ sẽ hạ giá bán Dembele.

HLV Solskjaer xác định các mục tiêu tiếp theo của MU

Bruno Fernandes (Sporting Lisbon) và Sean Longstaff (Newcastle) sẽ là những mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của MU

Sau 2 sự bổ sung cho hành lang cánh gồm Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, HLV Solskjaer lên kế hoạch bổ sung nhân lực cho tuyến giữa. 2 mục tiêu hàng đầu của Man Utd hiện tại là Bruno Fernandes (Sporting Lisbon) và Sean Longstaff (Newcastle). Sean Longstaff là cầu thủ trẻ của sân St James" Park và đang được định giá chỉ khoảng 13 triệu bảng.

Tottenham có tân binh đầu tiên

Jack Clarke chính thức trở thành người của Tottenham

Spurs chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ Jack Clarke từ Leeds Utd với giá 8,5 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 sẽ được ở lại cống hiến cho đội chủ sân Elland Road trong mùa giải 2019/20 dưới dạng cho mượn trước khi đến London để cạnh tranh vị trí trong đội hình chính của "Gà trống".

