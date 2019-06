Tottenham bất ngờ nhảy vào thương vụ Bruno Fernandes

Tottenham cạnh tranh với Man Utd thương vụ tiền vệ Bruno Fernandes

The Sun đưa tin Tottenham đang đẩy nhanh công tác đàm phán với Sporting Lisbon về trường hợp của tiền vệ Bruno Fernandes. Cầu thủ trẻ sinh năm 1994 cũng đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man Utd trong hè năm nay. Mùa giải vừa qua, Bruno đã ghi đến 20 bàn, kiến tạo 13 lần tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Anh cũng là trụ cột tuyển Bồ Đào Nha đăng quang UEFA Nations League cách đây không lâu.

Man City chuẩn bị kích hoạt bom tấn Harry Maguire

Harry Maguire chuẩn bị trở thành tân binh của Man City

The Sun đưa tin Harry Maguire chuẩn bị trở thành tân binh của nhà Man City sau khi ĐKVĐ Premier League chấp nhận trả cho Leicester 80 triệu bảng phí chuyển nhượng. Cầu thủ người Anh được cho là muốn đầu quân cho nửa xanh thay vì nửa đỏ thành Manchester. Tại sân Etihad, cơ hội cạnh tranh danh hiệu của Maguire sẽ cao hơn so với sân Old Trafford.

MU tiến gần tài năng trẻ Tanguy Ndombele

Man Utd đang tiến đến rất gần tài năng trẻ Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele nổi lên trong màu áo Lyon mùa giải vừa qua và được hàng loạt đội bóng lớn tại Anh theo đuổi như Man City, MU và Tottenham. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Ndombele nói bóng gió về một vụ chuyển nhượng đến London. Tuy nhiên, anh cũng để ngỏ cánh cửa gia nhập các "đại gia" khác.

Nguồn tin mới nhất từ Sport Witness cho hay, Quỷ đỏ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với chàng tiền vệ 22 tuổi người Pháp. Solskjaer muốn đưa Ndombele về thay vị trí mà Ander Herrera để lại.

Mặc dù vậy, đội bóng nước Anh vẫn chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng với Lyon. Họ gửi lời đề nghị 53 triệu bảng, còn phía đội bóng Ligue 1 yêu cầu con số lên đến 80 triệu bảng.

Ndombele tôn trọng đội chủ sân Gerland vì đây chính là bệ phóng giúp anh tiến bộ vượt bậc trong 2 năm vừa qua. Bởi thế, anh sẽ không gây sức ép ra đi, buộc các đối tác phải thương thảo tiệm cận khoản tiền chuyển nhượng mà Lyon yêu cầu.

Neymar nổi loạn để rời PSG

Neymar gây sức ép cho ban lãnh đạo PSG nhằm mong muốn ra đi

Theo thông tin mới được Sport (Tây Ban Nha) đăng tải, tiền đạo Neymar đã thông báo quyết định sẽ không thi đấu cho PSG để gây sức ép, buộc đội bóng thủ đô Paris phải để anh trở lại khoác áo Barcelona. Trước đó, báo giới Tây Ban Nha cũng cho biết ngôi sao người Brazil đã săn nhà ở xứ Catalan để chuẩn bị cho mùa giải 2019-2020.

Chelsea quyết giữ Jorginho

Chelsea quyết tâm giữ chân tiền vệ Jorginho

Trước những thông tin cho rằng tiền vệ Jorginho muốn theo chân ông thầy Maurizio Sarri tới Juventus, Chelsea thể hiện quyết tâm giữ chân tuyển thủ Italia ở lại sân Stamford Bridge. Mùa giải trước, Jorginho chuyển từ Napoli tới Chelsea với mức phí 57,4 triệu bảng và đóng góp công lớn giúp The Blues giành chức vô địch Europa League cũng như cán đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh.

VietBao.vn