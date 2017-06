Real "thải" 5 ngôi sao, MU mau 2: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ AS, ngoài Pepe và Coentrao, sẽ có 5 cầu thủ Real Madrid nữa sẽ rời Bernabeu vào hè này để nhường chỗ cho các tân binh, trong đó có Morata, James Rodriguez, Danilo, Keylor Navas và Mariano. MU đã theo dõi mọi tình hình từ hai cầu thủ này và sẽ hỏi mua James với Morata, đặc biệt là Morata vì Mourinho đã từng làm việc với anh trước khi ông rời Real năm 2013. Ảnh: AS

Perisic ở lại Inter Milan?: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Sky Italia, tiền vệ Ivan Perisic có khả năng lớn sẽ ở lại Inter Milan do Man Utd không chịu đáp ứng yêu cầu của Inter Milan. Trước đó, đội chủ sân Giuseppe Meazza tuyên bố sẽ chỉ bán tiền vệ người Croatia nếu nhận được mức giá tối thiểu là 55 triệu euro. Quỷ đỏ hiện mới chỉ để xuất 40 triệu euro. Ảnh: Sky Italia

Real Madrid tiếp tục không buông tha Mbappe: Sau khi đề xuất mức giá 130 triệu euro và bị Monaco từ chối, đội bóng Hoàng gia TBN đã có cuộc đàm phán lần thứ 4 với đội bóng công quốc. Cụ thể, theo RMC, Kền kền đã hỏi mua Mbappe với mức giá 135 triệu euro. Ảnh: Goal

Bakayoko chờ M.U: Chelsea hiện đang tích cực theo đuổi tiền vệ Tiemoue Bakayoko của Monaco. Nhưng theo Manchester Evening News, tiền vệ này muốn chờ đợi lời mời từ phía Man Utd trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết, Bakayoko muốn tới Old Trafford vì là bạn thân của Anthony Martial. Ảnh: Manchester Evening News.

Ozil tính trở lại Schalke: Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ Mesut Ozil cho biết anh hoàn toàn có khả năng sẽ trở lại Schalke thi đấu trong tương lai. Trước khi trở thành tên tuổi lớn của bóng đá Đức, Ozil từng có 2 năm khoác áo Schalke.

Juventus gây sốc với Iniesta: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Don Balon, sau thất bại ở chung kết Champions League, Juventus đã gây bất ngờ khi đề nghị chiêu mộ tiền vệ Andres Iniesta, người mới đây đã đăng đàn hé lộ khả năng rời Barca. Được biết, lão bà đã sẵn sàng trả mức lương 4,5 triệu euro/mùa cho tiền vệ người TBN. Ảnh: Goal

Dortmund có "thầy" mời: Không lâu sau khi tuyên bố chia tay Thomas Tuchel, Dortmund đã tìm được HLV mới. Theo đó người được chọn là HLV 53 tuổi, Peter Bosz. Trên trang chủ CLB, Dortmund cho biết Peter Bosz sẽ dẫn dắt đội bóng theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Bằng đúng với số năm hợp đồng mà HLV Tuchel từng ký kết. Ảnh: Don Balon

Chelsea chi khủng mua trò cưng của HLV Conte: Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Chelsea sẵn sàng chi 48 triệu bảng để thuyết phục Juventus nhả cầu thủ người Italia. Bên cạnh đó, The Blues cũng chuẩn bị sẵn hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 115.000 bảng/tuần dành cho Bonucci.Ảnh: The Sun

Lukaku đã có quyết định về tương lai: Chia sẻ trên SkySport, Lukaku khẳng định chắc nịch rằng anh đã có quyết định về tương lai. Chỉ có điều tiền đạo này chưa tiết lộ bến đỗ mới của mình. Ở mùa giải vừa qua, Lukaku gây ấn tượng khá mạnh khi ghi tới 25 bàn thắng, xếp thứ 2 danh sách dội bom ở Premier League. Tuy vậy, Everton của Lukaku chỉ về đích thứ 7 nên không có suất tham dự Champions League. Ảnh: Sky Sports

Arsenal gật đầu, Juve đã có người thay Buffon: Theo những thông tin mới nhất, lời đề nghị của Arsenal đã không làm lãnh đạo Juve mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Họ đã chấp nhận sẽ để Szczesny chuyển tới Turin thi đấu trong mùa giải năm sau. Ảnh: Calcio

