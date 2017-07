Hậu vệ Regan Poole sẽ gia nhập CLB đang chơi tại League One, Northampton dưới dạng cho mượn ở mùa giải 2017/18. Được Louis Van Gaal đôn lên đội một nhưng sao trẻ sinh năm 1998 mới chỉ có duy nhất 1 lần ra sân trong màu áo Man Utd, đó là trong trận thắng 5-1 của "Quỷ đỏ" trước Midtjylland tại Europa League hồi tháng 2/2016

Alexis Sanchez đòi rời Arsenal

Tờ El Mercurio đưa tin, Alexis Sanchez đã yêu cầu BLĐ Arsenal để anh ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay do không thống nhất được điều khoản về lương bổng. Đích đến tiếp theo của ngôi sao người Chile sẽ là Manchester City, nơi có sự xuất hiện của ông thầy cũ Pep Guardiola cùng mức đãi ngộ cao hơn nhiều so với những gì anh đang nhận tại Emirates. Dự kiến, "The Citizen" sẽ chi 46,5 triệu bảng để "giải cứu" nhà vô địch Copa America.