Liverpool chưa từ bỏ Van Dijk

The The Express, HLV Juergen Klopp vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk bất chấp mức thách giá "khủng khiếp" 70 triệu bảng từ Southampton. Ngôi sao người Hà Lan hiện cũng nằm trong tầm ngắm của Chelsea khi The Blues tuyên bố sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 60 triệu bảng.