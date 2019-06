Tammy Abraham háo hức với viễn cảnh Frank Lampard trở thành HLV Chelsea ở mùa giải tới. Anh kỳ vọng HLV người Anh sẽ trao nhiều cơ hội hơn cho các tài năng trẻ tại sân Stamford Bridge mùa giải tới. Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, "người không phổi" sẽ trở thành HLV của "The Blues" trong 2 ngày tới.

The Sun tiết lộ, Arsenal sẵn sàng chi 45 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ trẻ Dani Ceballos từ Real Madrid. Ceballos đang tỏa sáng rực rỡ tại U21 Euro và được hàng loạt CLB lớn trên toàn châu Âu theo đuổi, trong đó có cả kình địch của Arsenal, Tottenham. Ceballos từ lâu đã nằm trong danh sách thanh lý của HLV Zidane. Real sẽ bán cầu thủ sinh năm 1997 cho CLB nào trả giá cao nhất.

Sau sự ra đi của Rafa Benitez, Roy Keane nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân St James" Park. Cựu tiền vệ Man Utd vừa chia tay vị trí HLV trưởng của CLB Nottingham Forest chỉ sau 6 tháng nắm quyền và đang được kêu gọi trở lại Old Trafford làm trợ lý cho Solskjaer.

MU lắc đầu khi PSG đề nghị đổi Neymar lấy Pogba

PSG đã tiếp cận Man Utd và đưa ra đề nghị đổi Neymar lấy Paul Pogba, bất chấp việc Neymar được định giá cao hơn so với tiền vệ số 6 của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, theo Independent, phía Man Utd đã ngay lập tức từ chối. Lý do được đội chủ sân Old Trafford đưa ra là họ không thể chi trả mức lương 900.000 bảng mỗi tuần (trước thuế) của Neymar. Phó chủ tịch Ed Woodward cũng bày tỏ ý định giữ chân Pogba và coi anh như một phần quan trọng trong kế hoạch đưa MU đuổi kịp "hàng xóm" Man City.

Mức thu nhập của Neymar gấp gần 2 lần những gì Alexis Sanchez nhận được (500.000 bảng mỗi tuần trước thuế). BLĐ "Quỷ đỏ" lo ngại sự xuất hiện của chân sút người Brazil sẽ phá vỡ cấu trúc lương tại sân Old Trafford.