Tiền vệ Philippe Coutinho đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Liverpool có thời hạn tới mùa hè 2022. Ngoài ra, bản giao kèo cũng không đính kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng do The Kop lo ngại những đại gia như Barcelona, Real Madrid hay PSG có thể chi đậm để giành sự phục vụ của ngôi sao người Brazil.

Theo tờ Marca, Manchester United sẵn sàng phá sâu kỷ lục chuyển nhượng ở hè tới để chiêu mộ Gareth Bale. Đội chủ sân Old Trafford thậm chí sẵn sàng bỏ ra tới 200 triệu euro hòng thuyết phục Real Madrid nhả ngôi sao người xứ Wales.

Sunderland đón cựu hậu vệ Manchester City

Joleon Lescott đã chính thức gia nhập Sunderland theo bản hợp đồng có thời hạn tới cuối mùa. Cựu cầu thủ Manchester City cập bến sân The Light theo diện tự do sau khi bị AEK Athens (Hy Lạp) chấm dứt giao kèo trước thời hạn hồi tháng 11 năm ngoái do chấn thương dai dẳng.