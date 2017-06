Chưa có ý định chia tay AS Roma ở kỳ chuyển nhượng hè này nhưng Edin Dzeko thừa nhận kế hoạch trở lại Budesliga khoác áo đội bóng cũ Wolfsburg trong một ngày không xa. "Tôi mới chỉ 31 tuổi và cảm thấy vẫn còn rất sung sức. Tôi hy vọng sẽ thêm một lần được chơi bóng cho Wolfsburg, CLB đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay".

Ronaldo tiến cử truyền nhân cho MU

Theo tiết lộ từ giới truyền thông Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã khuyên đàn em hiện khoác áo Sporting Lisbon, Gelson Martins nên gia nhập MU thay vì Barcelona hay Liverpool. CR7 cho rằng nếu cập bến Nou Camp, tài năng trẻ 22 tuổi dễ bị thui chột tài năng do khó có thể cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công. Trong khi nếu đến Anh, sân Old Trafford sẽ trở thành điểm đến lý tưởng hơn so với Anfield.

Gelson Martins được giới truyền thông Bồ Đào Nha ví như truyền nhân của Ronaldo tại Sporting Lisbon bởi lối chơi kỹ thuật và tốc độ. Gelson hiện có mức phí giải phóng hợp đồng khoảng 60 triệu euro nhưng Sporting sẵn sàng để tài năng trẻ này ra đi nếu thu về 40 triệu euro.