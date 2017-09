Tấm băng thủ quân được HLV Mai Đức Chung rửa cẩn thận trước khi cất đi

Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức khỏi ĐT Việt Nam sau thất bại của đội U22 tại SEA Games 29, bóng đá Việt Nam rất cần một cú hích để gượng gậy. Nói cách khác, đội tuyển không thể lùi sâu hơn được nữa, nhất là trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đã sụt giảm đi rất nhiều.

Vào thời điểm ấy, ĐT Việt Nam có một trận đấu khá quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2019, trên sân của Campuchia. Thời gian quá gấp gáp, không đủ để tìm HLV thay thế, trong khi đội tuyển lại cần có người dẫn dắt để đảm bảo một kết quả “có lợi”, VFF đã tìm đến HLV Mai Đức Chung. Đây là chiến lược gia vừa đưa đội nữ đến ngôi vô địch SEA Games 29. Về mặt lý thuyết, việc ông Chung tạm quyền thay ông Thắng là điều khá bình thường. Tuy nhiên, dường như VFF muốn lấy cái “vận” của HLV Mai Đức Chung để đem tới những điều tốt lành cho đội tuyển nam, bên cạnh yếu tố chuyên môn.

Tuy vậy, HLV Mai Đức Chung dù “mát tay” nhưng dường như chưa đủ để đảm bảo cho một trận thắng trong chuyến làm khách dự báo rất khó khăn ở Phnom Penh. Và thế là VFF lại “tung chiêu”, điều động ông Dương Vũ Lâm, một người nổi tiếng là “son” sang Campuchia tạm thời lãnh đội.

Ông Dương Vũ Lâm trong những giai thoại vui, được coi là “thần tài” của VFF. Bằng chứng là việc ông từng đảm đương ghế Trưởng đoàn tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, hay gần nhất làm Trưởng đoàn bóng đá nữ vô địch SEA Games 29. Cả hai giải đấu đó, như đã biết, chúng ta đều vô địch.

Sự kết hợp giữa ông Mai Đức Chung và ông Dương Vũ Lâm lập tức cho kết quả khả quan. Trên sân Campuchia, ĐT Việt Nam chơi lép vế hơn hẳn do nhiều yếu tố, nhưng vẫn giành được mục tiêu quan trọng nhất: chiến thắng. Khó có thể nói là chúng ta đã thắng hoàn toàn do may mắn, nhưng rõ ràng, sự có mặt của ông Chung và ông Lâm ít nhiều đã mang tới làn gió mới tươi mát, vào không khí ảm đạm của bóng đá Việt Nam sau thất bại ở SEA Games 29.

Trong trận đấu này, còn có một chi tiết rất thú vị khác được những người trong cuộc tiết lộ. Đó là chiếc băng Đội trưởng mà Văn Quyết đeo trên tay. Đây cũng chính là tấm băng mà Đội trưởng ĐT nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung sử dụng ở SEA Games vừa qua. Nói là mê tín thì hơi quá, nhưng rõ ràng, HLV Mai Đức Chung đã lấy tấm băng ấy làm điểm tựa cho niềm tin.

Trong trận đấu này, Văn Quyết đã có bàn thắng ghi đeo tấm băng ấy trên tay và ĐT Việt Nam có 3 điểm. Đó là tất cả những gì mà HLV Mai Đức Chung cần. Sau trận, người ta thấy ông lấy lại tấm băng ấy từ Văn Quyết, dùng chai nước khoáng rửa, vò qua cho sạch rồi vắt khô, sau đó cẩn thận cất đi. Bóng đá Việt Nam có nhiều giai thoại về chuyện “lấy may” cầu kỳ và độc đáo, nhưng chuyện “lấy vía” từ đội tuyển nữ sang đội tuyển nam như ông Mai Đức Chung, có lẽ là duy nhất.

VietBao.vn