Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh rằng Gangwon FC là một thế giới hoàn toàn khác so với Incheon Utd. Dù mới giành quyền lên chơi ở K-League Classic, nhưng đội bóng này sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh hơn rất nhiều so với Incheon. Bên cạnh đó, tham vọng vươn xa của họ cũng lớn và trực diện hơn nhiều so với đội bóng cũ của Xuân Trường, khi đặt mục tiêu giành vé dự AFC Champions League mùa giải sau.

Có nhiều ngôi sao trong và ngoài nước đã được Gangwon mang về để phục vụ cho tham vọng của mình và Xuân Trường là một trong số đó. Quả bóng Bạc Việt Nam 2016 được HLV Choi Yoon-gyum đánh giá rất cao và tin rằng anh có thể tỏa sáng ở đội bóng mới. Trên thực tế, Trường “híp” đã gây ấn tượng khi ghi bàn tuyệt đẹp ngay trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới. Khả năng bắt nhịp trên sân của Xuân Trường là điều không còn phải bàn, nhưng người hâm mộ quan tâm về anh ở miền đất mới chính là câu chuyện hậu trường.

Về mặt địa lý, Gangwon nằm sát Incheon ở phía Bắc của Hàn Quốc nên khí hậu lẫn văn hóa ở đây khá tương đồng. Về điều này, Xuân Trường không gặp bất cứ khó khăn nào khi làm quen. Trong khi đó, 1 năm ở xứ Hàn trong màu áo Incheon Utd cũng giúp tiền vệ gốc Tuyên Quang không còn xa lạ với ẩm thực xứ Kim chi.

Chính các đồng đội mới ở Gangwon, khi dùng bữa cùng Xuân Trường đã rất ngạc nhiên với “trình độ” ăn các món cay, nóng của tuyển thủ Việt. Một thuận lợi nữa trong việc hòa nhập với đội bóng mới của Xuân Trường chính là ngôn ngữ. Sau 1 năm ở Hàn Quốc, trình độ giao tiếp bằng tiếng Hàn của Trường đã có những tiến bộ nhất định.

Bên cạnh đó, đa số cầu thủ của Gangwon đều nói được tiếng Anh, nên Xuân Trường càng dễ dàng hơn trong việc trao đổi. Vốn tiếng Anh của Xuân Trường từ trước tới nay không hề kém và là “trợ thủ” đắc lực cho anh. “Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi và tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Công việc của tôi bây giờ chỉ là tập trung tập luyện thi đấu làm sao cho tốt nhất mà thôi”, tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ.

Cũng như ở Incheon, Xuân Trường được cấp nhà riêng, cách không xa đại bản doanh của đội bóng. Theo mô tả của tiền vệ này, căn hộ mà Gangwon FC cấp cho anh cao cấp hơn, tương đương khách sạn 3 sao. Được trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp nên nếu thích, Xuân Trường có thể tự mua đồ ăn và nấu nướng cùng một số đồng đội khác. Đây cũng là việc mà anh thường xuyên làm khi còn thi đấu ở Incheon. Bên cạnh đó, Xuân Trường còn được hưởng chế độ đặc biệt cho cầu thủ nước ngoài, đó là có xe và lái xe riêng để giúp anh thuận tiện hơn nhiều trong việc di chuyển tới sân tập.

HLV của Gangwon FC lúc này, ông Choi Yoon-gyum từng có 3 năm làm việc ở HAGL nên nắm rất rõ tính cách và khả năng của Xuân Trường. Đó là một thuận lợi có thể nói là tuyệt đối trong việc rèn luyện và nâng cao trình độ của anh tại đây.

Xuân Trường tâm sự: “Dù mới đến, nhưng tôi có cảm giác mọi người thật nồng hậu và chân tình. Mọi thứ cứ như ở nhà vậy. HLV Choi đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều về bóng đá cũng như cuộc sống mới. Việc quan trọng nhất tôi cần làm là tập trung vào bóng đá. Tôi cần cải thiện nhiều về khả năng hòa nhập với các đồng đội trên sân, thể lực và chiến thuật như yêu cầu của HLV đề ra. Tôi không bao giờ hài lòng với những gì mình đã có. Tôi muốn tiến bộ hơn sau từng trận và sẽ làm tất cả để chứng minh khả năng của mình tại Gangwon”.

