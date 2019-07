Sự kiện:

Wimbledon 2019

Serena Williams

* Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Serena đánh bại Barbora Strycova ở bán kết

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Serena chỉ còn cách kỷ lục Grand Slam mọi thời đại của Margaret Court 1 danh hiệu

Chiến thắng hiếm hoi của Halep không đến trên sân cỏ và cũng diễn ra cách đây 5 năm (WTA Finals 2014, thắng 6-0, 6-2). Còn trong dịp duy nhất gặp nhau ở sân cỏ, Serena thắng 2-1 (vòng 2 Wimbledon 2011).

Lợi thế hiếm hoi mà tay vợt người Romania sở hữu là phong độ khá ổn định. Cô chỉ thua 1 set, xuất sắc đánh bại "hiện tượng" 15 tuổi Cori Gauff để lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở chung kết Grand Slam sân cỏ. Tuy nhiên Halep cũng chỉ gặp 1 tay vợt hạt giống từ đầu giải (Elina Svitolina, hạt giống số 8).

Hiện Serena sở hữu tổng cộng 23 Grand Slam (7 Wimbledon), kém kỷ lục mọi thời đại (cả nam lẫn nữ) do huyền thoại Margaret Court nắm giữ 1 danh hiệu. Liệu tối nay, Halep có thể trở thành bức tường ngăn cách cô em nhà Williams chạm tay vào kỳ tích vĩ đại này không?

VietBao.vn