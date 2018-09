Video Djokovic đánh bại Nishikori ở bán kết US Open

Djokovic đang tìm lại bản ngã

Hành trình của Djokovic ở US Open năm nay đang khá thuận lợi khi không tốn quá nhiều sức lực. Del Potro thực chất cũng chỉ vất vả ở trận tứ kết gặp Cilic (thắng ngược 3-2), còn lại là những chiến thắng khá nhanh (Nadal ở bán kết còn bỏ cuộc sau 2 set). Với lối chơi máu lửa và khao khát cháy bỏng, Djokovic và Del Potro hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ màn thư hùng thượng đỉnh mãn nhãn.

VietBao.vn