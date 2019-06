Sự kiện:

Roland Garros 2019

Rafael Nadal

Dominic Thiem

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Trận đấu kịch chiến tại bán kết Roland Garros giữa Thiem và Djokovic

Thiem xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng của Pháp mở rộng 2019

Đối thủ của Nadal trong trận chung kết, Dominic Thiem cũng đang có phong độ rất cao. Djokovic thật sự là một chướng ngại khủng khiếp với tay vợt người Áo. Trận bán kết đã diễn ra trong 2 ngày và kéo dài 5 set đấu. Có thể nói, đây là một cuộc đọ sức bền và Thiem là người giành chiến thắng.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu Thiem có kịp hồi phục phong độ tốt nhất để đấu Nadal sau khi kịch chiến hơn 3 giờ đồng hồ ngày hôm qua. Lần gần nhất đối đầu, tay vợt người Áo đã đánh bại Rafa tại bán kết Barcelona Open 2019. Đó là giải đấu Thiem không để thua một set nào.

Nên nhớ, Thiem chưa bao giờ thắng nổi Nadal một set đấu nào trước Nadal tại Roland Garros. Cả ba lần gặp nhau trước đó "Bò tót" đều giành chiến thắng với tỉ số 3-0. Đặc biệt năm 2017, Thiem cũng thắng Nadal ở một giải đấu tiền Roland Garros (Rome Masters) với tỉ số 2-0 nhưng khi vào giải Grand Slam thứ hai trong năm, Rafa vẫn biết cách vượt qua tay vợt người Áo một cách dễ dàng.

Đây cũng là trận đấu tái hiện chung kết Roland Garros 2018, Nadal đã thắng dễ một năm trước và liệu điều đó có lặp lại trong năm nay?

VietBao.vn