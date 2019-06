Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Wimbledon 2019

David Goffin

[1] Roger Federer (Thụy Sĩ) – David Goffin (Bỉ): 18h00, 23/6, chung kết đơn nam Halle Open, sân chính Gerry Weber

Video Roger Federer loại bỏ Pierre-Hugues Herbert ở bán kết Halle Open 2019:

Goffin từng thắng sốc Federer ở giải "bát hùng" ATP Finals 2017

Đã hơn 1 năm rưỡi kể từ khi Grigor Dimitrov ở ATP Finals tại London, Goffin mới lại lọt vào một trận chung kết trên Tour và anh sẽ quyết tâm đăng quang ở Halle để biến Fededer thành á quân năm thứ 2 liên tiếp tại giải đấu này.

Tuy nhiên, điều này là cực kỳ khó khăn khi Federer giữ thành tích tuyệt vời 67 trận thắng và chỉ 7 lần thất bại tại Halle Open. Nếu đăng quang trên sân chính Gerry Weber sắp tới, Federer sẽ có danh hiệu chuyên nghiệp thứ 102 và tiếp tục rút ngắn kỷ lục với huyền thoại người Mỹ Jimmy Connors (109 danh hiệu trong sự nghiệp).

Nếu vô địch Halle Open 2019, Federer không chỉ có lần thứ 16 trong sự nghiệp giành ít nhất 3 danh hiệu trong một mùa giải mà còn có màn chạy đà tốt hướng đến Wimbledon – Grand Slam thứ ba trong năm sẽ khởi tranh vào ngày 1/7 tới.

Halle Open cũng có thể “qua mặt” Basel Open để trở thành giải đấu thành công nhất của FedEx với kỷ lục lần thứ 10 anh đăng quang.

Dù đang đứng trước “ngưỡng cửa thiên đường” nhưng Federer rất cảnh giác khi đề cao sức mạnh của David Goffin sau khi xem tay vợt này loại Alexander Zverev và kết thúc chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trong năm 2019 của tân vô địch Stuttgart Open – Matteo Berrettini:

“Anh ấy (Goffin) là một chàng trai tuyệt vời. Tôi thực sự thích các trận đấu của anh ấy. Anh ấy có một trong những cú đánh trái tay tốt nhất trong các trận đấu. Anh ấy rất nhanh nhẹn di chuyển trên đôi chân của mình và đã có một bước tiến tuyệt vời trên một sân đấu thực sự khó khăn".

Federer tiếp tục ca ngợi: “Anh ấy đã chơi một trận đấu tuyệt vời với Berrettini để ngăn chặn bước tiến của đối thủ cũng như cách đã đánh bại Zverev. Tôi đã xem trận đấu đó và cảm thấy thật ấn tượng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng dù sao tôi cũng sẽ có một trận chung kết khó khăn, đặc biệt là với David , người mà tôi rất kính trọng.”

