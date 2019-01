Sự kiện:

Australian Open 2019

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Video trận so tài kinh điển gần nhất giữa Djokovic và Nadal ở bán kết Wimbledon 2018:

Djokovic liệu có lần đầu tiên thua ở chung kết Úc mở rộng khi tái đấu Nadal?

Dẫu vậy, cựu số 2 thế giới Alex Corretja phát biểu trên tờ The Express vẫn cho rằng nếu đánh với phong độ cao nhất có thể, Nadal vẫn có thể hạ Djokovic hôm nay:

“Đó sẽ là một trận đấu rất cởi mở. Đây là thứ quần vợt tốt nhất mà tôi từng thấy Rafa chơi trên mặt sân cứng. Cậu ấy rất năng nổ, di chuyển tốt, thay đổi hướng đánh linh hoạt với cú thuận tay, giao bóng tốt hơn và trả giao bóng gần vạch baseline, đặc biệt là giao bóng 2. Tôi nghĩ Rafa đang chơi thứ tennis rất đẹp mắt.

Nhưng Novak cũng đã nâng cao trình độ các game đấu của mình khi cần thiết ở giải đấu này. Trận bán kết là một minh chứng rõ rệt. Dường như anh ấy muốn nhắn nhủ: “Rafa đã chơi rất tốt, nhưng tôi đã sẵn sàng cho trận chiến.”

Tôi nghĩ Rafa đã chơi tốt hơn một chút trong cả giải đấu này, nhưng Novak đã gia tăng trình độ ở những pha ghi điểm và Rafa sẽ phải đạt phong độ xuất sắc nhất để đánh bại cậu ấy. Tôi nghĩ cơ hội cho cả hai vẫn sẽ là 50-50."

Trong khi đó, cựu tay vợt nữ người Mỹ Mary Carillo cũng tin rằng Nadal có thể thắng mọi đối thủ thời điểm hiện tại, bao gồm cả Djokovic.

