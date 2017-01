Tại buổi lễ bầu chọn diễn ra chiều 2-1, đại diện duy nhất của bộ môn bơi lội - kình ngư Trần Duy Khôi được BTC đưa vào danh sách đề cử rút gọn trong số 15 VĐV.

Thành tích đính kèm của Khôi là HCV Đông Nam Á và HCV quốc gia. Trong khi đó, tài năng trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm giành đến 9 HCV (7 cá nhân, 2 tiếp sức); 6 HCB (3 cá nhân, 3 tiếp sức), phá ba kỷ lục cá nhân các nhóm tuổi Đông Nam Á lại không có tên trong danh sách đề cử.

Nhiều nhà chuyên môn bức xúc khi Phương Trâm (đeo kính) xứng đáng tiêu biểu lại bị rớt ra ngoài danh sách chỉ vì BTC đánh giá sai giá trị thành tích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện BTC cho biết đã “cân đo đong đếm” thành tích giữa hai tài năng và Duy Khôi được chọn do thành tích của anh vượt trội so với số lượng HCV của Phương Trâm về mặt cấp độ (!?). Trao đổi với đại diện bộ môn bơi lội TP.HCM thì được biết: “Trong năm 2016, Trần Duy Khôi không tham dự giải vô địch Đông Nam Á và chỉ tập trung cọ xát tại hai giải lớn là vô địch châu Á và giải vô địch thế giới. Giải trẻ các nhóm tuổi thì Khôi đã quá tuổi. Thành tích trong năm của Khôi chỉ vô địch giải bơi quốc gia”. Ngoài nhầm lẫm đáng tiếc trên, danh sách rút gọn còn gây mâu thuẫn khi có đến ba cầu thủ futsal Trần Văn Vũ, Nguyễn Bảo Quân, Nguyễn Minh Trí cùng nữ cầu thủ Huỳnh Như được đưa vào đề cử. Việc bóng đá và futsal lọt vào “sổ vàng” lại nằm ngoài “tiêu chuẩn để bình chọn”, được BTC ghi rõ chỉ dành cho các VĐV các môn thể thao ngoài môn bóng đá và futsal. Giải thích về sự cố trên, đại diện BTC cho biết ban đầu dự định sẽ có hạng mục dành riêng cho bóng đá và futsal. Nhưng giờ chót giải thưởng này bị hủy bỏ nên điều lệ chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp (!?). Theo danh sách rút gọn của BTC, tài năng điền kinh giành HCV trẻ châu Á, HCV ABG5, HCV Đông Nam Á - Lê Tú Chinh tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vị cao nhất. Kế đến là cuộc cạnh tranh của các võ sĩ Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất (HCV thế giới), VĐV bóng bàn Mai Hoàng Mỹ Trang (HCV Đông Nam Á), võ sĩ biểu diễn quyền taekwondo Châu Tuyết Vân (2 HCV châu Á, 2 HCB thế giới, 2 HCV Đông Nam Á), cuarơ Nguyễn Trường Tài (áo vàng Cúp Truyền hình, áo vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 2 HCV vô địch quốc gia)… Ở hạng mục HLV tài năng, HLV xe đạp Đỗ Thành Đạt sẽ phải chạy đua với các đồng nghiệp Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ), Lư Đình Tuấn (bóng đá nam), Giáp Trung Thang (Muay Thái) và Nguyễn Mai Thy (bóng bàn). Dự kiến có khoảng 30 nhà báo bỏ phiếu bầu chọn “Vinh danh tài năng thể thao TP.HCM”.