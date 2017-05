Lễ ra mắt Giải bóng đá phong trào hạng Nhất.

Trao đổi với báo giới, Ban tổ chức cho biết: Qua các kỳ giải trước, có thể thấy sức hấp dẫn của sân chơi phong trào được tổ chức chuyên nghiệp này với mức trung bình từ 7.000-8.000 lượt khán giả đến sân xem thi đấu mỗi trận. Vì vậy, công tác an ninh - an toàn được đặc biệt chú trọng, bảo đảm tính hấp dẫn của giải. Thứ nhất, tất cả các đội tham dự đều phải ký cam kết thực hiện nghiêm Điều lệ giải.

Thứ hai, sân thi đấu của giải là sân vận động của Bộ Công an, và Ban tổ chức đã làm việc với bộ phận an ninh nhằm bảo đảm tốt nhất các điều kiện về an ninh, an toàn trận đấu. Thứ ba, lực lượng điều hành giải đều là các trọng tài có trình độ chuyên môn, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội giới thiệu, đặt mục tiêu bảo đảm sự công tâm và chính xác trong công tác điều hành giải, giảm thiểu sự gây ức chế tâm lý đối với các đội.

Giải sẽ diễn ra tại sân vận động của Trung tâm Thể thao Bộ Công an, khai mạc ngày 4-6 và kết thúc ngày 20-8, thi đấu vào các buổi chiều chủ nhật hằng tuần theo Luật Bóng đá 7 người với thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. 2 đội có thứ hạng cao nhất được tham dự Giải Bóng đá phong trào Ngoại hạng 2018, 2 đội xếp 11 và 12 phải thi đấu giải hạng Nhì trong mùa giải kế tiếp. Đội vô địch được thưởng 50 triệu đồng, nhì 30 triệu đồng, ba 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phong cách, một số giải tập thể và cá nhân.

