Việc xử lý những hành vi, phản ứng phi thể thao trong trận TP.HCM - Long An vừa có diễn biến mới. Theo đó vào chiều nay, VFF, BTC giải và nguyên Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã có cuộc trao đổi về sự việc.

Trả lời sau cuộc họp, ông Võ Thành Nhiệm - người vừa được Công ty Cổ phần bóng đá Long An chấp nhận đơn từ chức tại cuộc họp sáng nay, chia sẻ: "Cá nhân tôi rất tiếc để xảy ra sự việc trên sân Thống Nhất chiều 19-2. Với tư cách nguyên chủ tịch CLB, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới BTC giải, VFF, VPF và người hâm mộ".

Ông Võ Thành Nhiệm chia sẻ với báo chí

Nguyên chủ tịch đội Long An lấy làm tiếc về sự việc. Ông nói thêm: "Thực sự tôi cũng không thể tin vào mắt mình. Đội Long An có truyền thống "lành", nhưng khi vụ việc xảy ra, các thành viên đội Long An đã không kiềm chế được, đẩy vụ việc đi quá xa. Riêng với Minh Nhựt, hành động của thủ môn này là không chấp nhận được. Còn tôi, khi đó là người cao nhất CLB mà không chỉ đạo được các thành viên đội bóng".

Ông Võ Thành Nhiệm cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Long An và Sở VH-TT&DL Long An đã có chỉ đạo, giáo huấn kịp thời với cầu thủ. Sáng nay (21-2), đội Long An cũng đã họp cách chức HLV trưởng, đội trưởng đội bóng.

Thông tin về cuộc họp với VFF, VPF vừa kết thúc, ông Võ Thành Nhiệm cho biết: "Chúng tôi đã góp ý thẳng với VFF, VPF về công tác trọng tài. Chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi xin nhận và sẽ nhận lỗi với tỉnh Long An và khán giả. Nhưng VFF cũng phải xem lại chất lượng và phẩm chất trọng tài để các đội bóng còn lại được hưởng công bằng và không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc vì bức xúc trọng tài, như Long An vừa qua. Theo tôi để cho giải thành công, chúng ta cần những cuộc làm việc từ BTC giải, Ban Trọng tài mang tính vĩ mô hơn".

Trong khi đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "CLB Long An không có chủ trương dừng thi đấu nhưng thực tế cầu thủ đã làm việc này, bản thân lãnh đạo CLB cũng không ý thức và lường được điều này. Chúng tôi ghi nhận sự chỉ đạo sát sao kịp thời của UBND và Sở VH tỉnh Long An, khi yêu cầu CLB có báo cáo đồng thời có những xử lý. Sau vụ việc, phía Long An cam kết tiếp tục tham gia giải đấu với thái độ tích cực".

Về trọng tài, ông Lê Hoài Anh nói: "Nhiều tình huống trọng tài quyết định, người ngoài cuộc cũng cần mỗi người một ý. Nhưng cái quan trọng ở đây là cách ứng xử của các thành viên đội bóng với trọng tài, nó thể hiện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp của họ khi tham gia giải đấu chuyên nghiệp V-League".

Trước câu hỏi: "Ngoài giáo dục chuyên môn, VFF có phối hợp các cơ quan công an để có thể yên tâm rằng sai sót của trọng tài chỉ đơn thuần là nghiệp vụ chứ không phải tư tưởng?", ông Lê Hoài Anh nói: "VFF có liên kết với C45 đồng hành cùng các giải bóng đá chuyên nghiệp. Các số điện thoại, thông tin của các trọng tài được chuyển đến C45 để họ chủ động trong việc ngăn ngừa, phòng tránh và xử lý. Nếu phát hiện, VFF sẽ kiên quyết xử lý. Nếu vi phạm liên quan đến hình sự đã có các cơ quan chức năm vào cuộc".

Về họp bàn xử lý vụ việc, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết trong chiều tối nay hoặc muộn nhất sáng mai 22-2, Ban Kỷ luật VFF sẽ nhóm họp ra quyết định cuối cùng.

VietBao.vn