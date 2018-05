Như Báo ANTĐ đã thông tin, tối 18-5 trên mạng xã hội lan truyền đoạn băng ghi âm thời lượng khoảng 5 phút, ghi lại một phần của cuộc họp giữa đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF và Ban Trọng tài cách đó 3 ngày.

Cuộc họp do Trưởng ban kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng chủ trì xoay quanh hai nội dung chính, một là xác minh việc VPF có can thiệp vào phân công trọng tài hay không; hai là, làm rõ việc Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền tố cáo Phó chủ tịch Công ty VPF Trần Mạnh Hùng áp đặt việc phân công trọng tài ở hai trận đấu có CLB Hải Phòng do ông Hùng làm chủ tịch và có tin nhắn đe dọa ông Hiền.

VFF ra thông cáo báo chí thừa nhận vụ việc và cho biết đã đề nghị Ban Kiểm tra xử lý

Đoạn băng ghi âm đã ghi lại trần trụi những lời chửi thô tục, dọa đánh của ông Trần Mạnh Hùng đối với ông Hiền, những tố cáo lẫn nhau giữa hai người, cùng tiếng can ngăn của lãnh đạo VFF, VPF có mặt tại cuộc họp.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn băng ghi âm đã được chia rẻ mạnh mẽ, tạo dư luận rất xấu và kéo giảm uy tín của cá nhân ông Hùng, ông Hiền nói riêng, cũng như hai tổ chức quản lý là VFF và VPF.

Tối 19-5, VFF đã phát đi thông cáo báo chí thừa nhận có vụ việc như trên: "Ngày 15-5-2018, Ban Kiểm tra VFF đã họp dưới sự chủ trì của Trưởng ban Nguyễn Nam Hùng để xem xét một số thông tin cần làm rõ về việc điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và trọng tài điều khiển các trận đấu. Vào thời điểm cuối cuộc họp đã xảy ra thái độ thiếu kiềm chế giữa các ông Trần Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền, sau đó đoạn băng ghi âm cuộc họp đã được phát tán trên các phương tiện thông tin, gây bức xúc trong dư luận".

Cũng theo thông cáo báo chí này, Chủ tịch VFF đã nhắc nhở các bên có liên quan và đề nghị Ban Kiểm tra khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Đoạn băng ghi âm cuộc họp của Ban Kiểm tra VFF

VietBao.vn